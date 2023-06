Vola la festa scudetto su Rai 2 per il Napoli ma Stefano de Martino non vince: gli ascolti

Vola Rai 2 con la festa scudetto ma non è Stefano de Martino a vincere la serata: ecco i dati di ascolto del 4 giugno 2023

C’è grande attesa questa mattina per i dati di ascolto della serata del 4 giugno 2023: in quanti davanti alla tv per seguire La festa del Napoli dopo lo scudetto vinto in questa stagione di Serie A? Una serata di musica e spettacolo che ha visto Stefano de Martino mattatore al Maradona. Una festa per tutti i tifosi ma anche per chi ama Napoli, il calcio e lo spettacolo.

I dati di ascolto relativi alla serata del 4 giugno 2023 ci rivelano che la festa scudetto del Napoli in onda in diretta su rai 2 è stata seguita da una media di quasi 2 milioni di spettatori. Il 12 % di share non basta però a De Martino per vincere la serata. La vittoria va a Rai 1 con le repliche.

Una serata parecchio moscetta visto che le altre reti si sono arrese alle repliche. Su Rai 1 è tornata Blanca ad esempio. Maria Chiara Giannetta alla domenica sera, in attesa poi di vedere la seconda stagione della serie che andrà in onda presto su Rai 1.

Alcune immagini dalla festa del Napoli al Maradona

loro non stanno capendo un cazzo ma sono così gasati mi sento male #Napul3 pic.twitter.com/9dOshpjIVX — ma.dai🌻 commentocose (@ma_dai_) June 4, 2023

Gli ascolti del 4 giugno 2023: ecco i dati di ascolto del prime time

Vince Rai 1 e fa benissimo Rai 2 in una serata in cui davvero, le proposte delle altre reti erano pari a zero! Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati di questa serata di una domenica di giugno caratterizzata anche dal maltempo.

Blanca con una media di 2,4 milioni di spettatori davanti alla tv per la replica della prima puntata vince contro Canale 5 e batte di un soffio anche Rai 2. Stefano de Martino con la sua festa del Maradona per lo scudetto del Napoli, si porta invece a quasi 2 milioni di spettatori. Grandi numeri per Rai 2.

Non male, visti i numeri, anche gli ascolti di Canale 5.

I numeri della serata

Vince Rai 1 con Blanca: 2.4mln e il 14,50% di share.

Per Rai 2 invece 1.9mln con l’ 11,90% per la festa scudetto del Napoli in diretta

1.7mln 11,20% per Canale 5 con Il papa buono in replica.

Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha raccolto davanti al video 879.000 spettatori (5.2%)

Su Rete4 Il Miglio Verde è stato visto da 744.000 spettatori con il 5.8% di share.

Su Tv8 GialappaShow è stato seguito da 863.000 spettatori con il 5.1% di share.

Su Italia1 Emigratis – La Resa dei Conti in replica ha intrattenuto 695.000 spettatori con il 4.3% di share. Da segnalare che Italia 1 è stata battuta anche da Rete 4 oltre che da Tv8.

Su La7 D-Day Il giorno più lungo ha interessato 463.000 spettatori con il 2.6%.

Sul Nove – dalle 20.07 alle 0.47 – Little Big Italy segna 256.000 spettatori (1.7%).