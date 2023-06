Home » Programmi TV » Unomattina estate si fa in tre: tre conduttori per l’estate di Rai 1 Programmi TV Unomattina estate si fa in tre: tre conduttori per l’estate di Rai 1 Maria Milano UnoMattina Estate sta per arrivare su Rai 1:ecco chi lo condurrà

E’ tempo di UnoMattina Estate. Presentati ieri a Roma i palinsesti estivi della Rai. E le novità non mancano, soprattutto nei volti che accompagneranno il pubblico della rete in questa strana estate che al momento, non è ancora decollata. Chi ritroveremo dunque al mattino di Rai 1 al posto di Massimiliano Ossini che questa settimana saluterà il pubblico? Dopo una buonissima stagione, fatta di rinnovamenti e anche ascolti vincenti, Massimiliano Ossini cede il posto a tre nuovi conduttori che animeranno l’estate di Rai 1. E sono Serena Autieri, Tiberio Timperi e Marzullo. Scopriamo dunque insieme come sarà la nuova estate, la nuova UnoMattina estate che si fa in tre.

UnoMattina estate si cambia dal 19 giugno: ecco cosa vedremo

Unomattina estate si fa in tre: tre ore di programma, tre volti amati dal pubblico, tre spazi, ognuno con la sua identità. A partire dalle 9.00 Unomattina Estate condotta da Tiberio Timperi si occuperà di attualità e territorio, consumi e risparmio con tutorial e consigli di esperti, salute e benessere, cucina e nutrizione per raccontare i piatti della nostra tradizione e cultura culinaria. La prima parte di Uno Mattina Estate almeno per il momento sfida dunque Mattino 5 News con l’informazione affidata a Francesco Vecchi. A seguire poi si cambia registro, con un programma che diventa più leggero e che ricorda in qualche modo Dedicato, il programma che la Autieri aveva proposto sempre su Rai 1 in estate ma che non era stato troppo fortunato, chissà sa in questa nuova formula, andranno meglio le cose.

Dalle 10.00 dunque, la conduzione passa a Serena Autieri con Gigi Marzullo per Unomattina Estate Show: un’ora di leggerezza scandita da musica, costume e incontri con grandi personaggi. Con ospiti e testimonianze rappresentative della storia dello spettacolo. Ma non finisce qui, perchè la staffetta continua. Alle 11 torna Tiberio Timperi con Unomattina Estate Cronache dedicata ai grandi gialli del passato e alle inchieste più recenti, con ospiti in studio e collegamenti. La cronaca dunque non va in vacanza neppure in estate.

Nel day time di Rai 1 si prosegue poi con Camper in Viaggio e Camper.