Blanca vince ancora e Canale 5 floppa clamorosamente: gli ascolti della domenica

Qualcuno spesso accusa la Rai o anche mediaset di non mandare in onda film degni di questo nome in prime time. Succede poi che un film di quarto ordine, possa incollare il pubblico alla tv e un film pluripremiato invece, venga snobbato. La serata dell’11 giugno 2023 è una serata di successo per Rai 1 che con le repliche di Blanca, doppia Canale 5 e si assicura, facile facile, questa vittoria. Una domenica sera parecchio deludente, dal sapore estivo, con una programmazione poco interessante che non regala a nessuna rete ascolti interessanti. Male su Canale 5 il film Rocktman, del resto c’era da aspettarselo. Il pubblico di Canale 5 da anni non premia un film con ascolti eccellenti, a meno che non ci siano pellicole di Checco Zalone o i grandi classici sempre verdi.

Ma vediamo adesso i dati di ascolto relativi alla prima serata di ieri.

Gli ascolti dell’11 giugno 2023: ecco i dati auditel

Nella serata di ieri, domenica 11 giugno 2023, su Rai1 la fiction in replica Blanca ha conquistato 2.455.000 spettatori pari al 15.6% di share. Come è successo con le repliche di Imma Tataranni e di altre serie, Blanca fa meglio di alcune delle fiction di Rai 1 flop delle ultime stagioni ( pensiamo a Noi-La serie o a Sopravvissuti, giusto per citarne due delle più recenti). Per cui in definitiva, la Rai gongola, il pubblico di meno, visto che è costretto a vedersi delle repliche. Ma considerato che in autunno andranno in onda le nuove puntate di Blanca, la mossa della Rai, questa volta ha un senso.

Nuova vittoria per Blanca-La serie su rai 1-Ultimenotizieflash.com

Su Canale 5 Rocketman ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.324.000 spettatori pari all’8.5% di share.

Su Tv8 GialappaShow è stato seguito da 841.000 spettatori con il 5.5% di share (replica di seconda serata: 252.000 – 4.8%). Da notare il successo diTv8 che batte anche Italia 1.

Su Rai2 CSI Vegas ha raccolto 806.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 il Emigratis – La Resa dei Conti ha intrattenuto 696.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (. – %), Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha raccolto davanti al video 963.000 spettatori (6%). Su Rete4 Braveheart – Cuore impavido è stato visto da 558.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha interessato 564.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove – dalle 20.14 alle 0.58 – Little Big Italy segna 288.000 spettatori (2%).