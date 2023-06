Home » Programmi TV » Cinzia Leone salvata da Francesco Nuti, è andata più volte a trovarlo in clinica Programmi TV Cinzia Leone salvata da Francesco Nuti, è andata più volte a trovarlo in clinica Stefania Longo E' stato Francesco Nuti a salvare la vita a Cinzia Leone quella sera al cinema

Impossibile non dedicare tanto spazio a Francesco Nuti e Cinzia Leone a Oggi è un altro giorno si commuove più volte ricordando l’amico, il collega, l’artista morto ieri. Era da anni che Francesco Nuti non c’era più ma Cinzia Leone ha rischiato di non esserci allo stesso modo. A salvarla è stato proprio lui.

Più volte Cinzia Leone ha raccontato della sua malattia, del malore che ha avuto la sera del 26 dicembre 1991. Doveva andare al cinema, a una prima, ma Cinzia Leone aveva un mal di testa molto forte. Al telefono disse a sua madre che non sarebbe andata perché non le andava, perché era stanchissima, per quel mal di testa terribile.

La madre si arrabbiò, le disse di vestirsi subito, di non fare la cretina perché era il suo lavoro, di prendere un taxi e andare al cinema per la prima del film di Francesco Nuti, la ascoltò e fu la sua salvezza

Cinzia Leone salvata da Francesco Nuti

Entrata nella sala il mal di testa era sempre presente, inizia il film, Cinzia Leone è seduta accanto alla sua agente. Evidentemente la pressione diventa molto alta e lei si accascia sulla spalla dell’agente che urla subito di accendere le luci.

Francesco Nuti urla più di tutti di non chiamare l’ambulanza ma di prendere subito la sua macchina e portarla di corsa in ospedale. E’ stata la sua salvezza. Non attendere le ha salvato la vita.

Cinzia Leone in clinica da Francesco Nuti con Athina Cenci

Non è più riuscita a vedere Francesco perché ha dovuto curarsi lei, non è stato semplice. Purtroppo, l’ha poi rivisto quando era già in clinica. Quando ha scoperto che era ricoverato in una struttura vicino a casa sua è andata a trovarlo con Athina Cenci.

Si commuove ancora una volta mentre ricorda quei momenti. Lui non poteva parlare, era sulla sedia a rotelle, ma quando ha visto Athina Cenci le ha fatto un sorriso che non aveva mai riservato a nessuno. Era felice di rivedere l’amica di sempre, l’amica dei Giancattivi.

Quando ha visto Athina che è stata tutta la sua vita si è illuminata la stanza

Valerio Scanu canta Sarà per te, meraviglioso brano che presentò al festival di Sanremo e sono ancora emozioni. “La parte profonda di un comico” sottolinea Francesco Oppini dicendo che ci vuole coraggio a tirarla fuori e farla accettare al pubblico.

La depressione, l’ansia di Francesco Nuti, una fragilità che l’ha portato a bere e poi purtroppo a non esserci più.