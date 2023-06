Home » Programmi TV » Una prima serata in omaggio a Silvio Berlusconi: gli ascolti del 12 giugno 2023 Programmi TV Una prima serata in omaggio a Silvio Berlusconi: gli ascolti del 12 giugno 2023 Maria Milano Tutti i dati di ascolto della serata del 12 giugno 2023 una serata dedicata a Silvio Berlusconi

Una giornata davvero diversa quella del 12 giugno 2023 con una programmazione cambiata all’ultimo minuto in onore di Silvio Berlusconi. Dopo la notizia della sua morte infatti, sia la Rai che mediaset hanno cambiato l’intero palinsesto. La prima serata in particolare, sia su Rai 1 che su Canale 5 è stata interamente dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi. Rai 1 ha scelto di andare in onda con una puntata speciale di Porta a Porta mentre su Canale 5 Cesara Buonamici ha condotto lo speciale del Tg5 affiancata da altri volti Mediaset, Paolo del Debbio e Nicola Porro su tutti. In totale, sono stati tre milioni gli italiani che hanno seguito, solo su Rai 1 e Canale 5 l’omaggio a Silvio Berlusconi. Da sottolineare che Mediaset ha scelto di trasmettere anche su rete 4 e su Italia 1 lo speciale del Tg5 in simulcast.

Vediamo dunque gli ascolti della prima serata del 12 giugno 2023.

Una serata dedicata al ricordo di Berlusconi: ecco i dati di ascolto

Su Rai 1 lo Speciale Porta a Porta per la morte di Berlusconi ha registrato un netto di 1.835.000 telespettatori, share 10,5%. Su Canale 5 lo Speciale Tg5 ha ottenuto 1.250.000, 8,3%.

Su Italia1 ottiene 345.000 spettatori con il 2.3% e su Rete4 534.000 spettatori con il 3.5%. Su Mediaset dunque con le tre reti insieme un risultato molto simile a quello di Rai 1 con Porta a Porta di Bruno Vespa.

Su Rai2 C.S.I. Vegas è la scelta di 908.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Report è seguito da 1.424.000 spettatori con l’8.1%. Su La7 I Mille Volti di Berlusconi raggiunge 667.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Baywatch segna 804.000 spettatori pari al 5.3%. Sul Nove Ex interessa 635.000 spettatori (4.1%).

La programmazione di Canale 5 e di Rai 1 cambierà anche oggi, con un’altra giornata dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi.