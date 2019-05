The Voice of Italy 2019: ecco i cantanti passati alle Battle

Con la conclusione della quinta puntata, a The Voice of Italy 2019 termina anche la fase delle Blind Audition: la fase di selezione dove i quattro coach – Elettra Lamborghini, Gue Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio – decidono quali concorrenti possono entrare a far parte della loro squadra premendo il pulsante presente sulla loro postazione, facendo così girare “le sedie più famose d’Italia” come le ha ribattezzate Simona Ventura.

Eppure il regolamento quest’anno prevede una piccola novità: dopo che ogni coach ha scelto 14 concorrenti per la propria squadra, dovrà rapidamente decidere quali eliminarne fino a selezionarne solo 6. Questa scelta è stata fatta in una sorta di Home Visit (à la X Factor): Elettra Lamborghini, Gue Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio hanno raggiunto quattro location diverse così da poter riascoltare i concorrenti da loro selezionati e decida il da farsi…

The Voice of Italy 2019: i cantanti alle Battle

Partiamo dal veterano dei talent show canori, Morgan. L’ex leader dei Bluvertigo porta alle Battle di The Voice of Italy 2016 i seguenti sei concorrenti: Diablo, Joe Elle (nome d’arte di Elisa Paschetta), Matteo Camellini, Violet (nome d’arte di Viola Bologna), Erica Bazzeghini, e Niave (all’anagrafe Noemi Mattei),

Nella super colorata squadra di Elettra Lamborghini, invece, sono rimasti Leslie, Miriam Ayaba (nome d’arte di Miriam Di Criscio), Beatrice Inguscio in arte Trisss, Greta Giordano, Tahnee Rodriguez e Andrea Bertè.

Non sappiamo se tutti loro sanno cantare in napoletano; quel che è certo è che Gigi D’Alessio sembra un coach davvero molto preparato ed agguerrito. Ecco i concorrenti che porterà alle Battle: Andrea Settembre, Domenico Iervolino, Eliza G. (all’anagrafe Elisa Ghiotto), Elisabetta Pia Ferrari, Carmen Pierri e Sofia Sole Cammarota.

Non solo rap per il coach Gue Pequeno. Ecco i nomi dei sei concorrenti che faranno parte della sua squadra durate le Battle: Federica Filannino, Ilenia Falco, Brenda Carolina Lawrence, Ilaria Amagour in arte Hindaco, Francesco Da Vinci, e Josuè Previti.

Conclude se Blind Audition e questo inedito inserto liberamente ispirato a X Factor, The Voice of Italy 2019 torna la prossima settimana con le Battle: in questa nuova fase le squadre passeranno da sei a tre componenti ciascuna.