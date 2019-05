Ballando con le Stelle 2019: la prima eliminata della semifinale è…

Ballando con le Stelle 2019 si fa in due in occasione della semifinale: la puntata che decreterà i vip finalisti, infatti, sarà trasmessa in due parti. La prima parte è andata in onda questa sera (venerdì 24 maggio) e la seconda parte il giorno seguente (sabato 25 maggio).

In attesa di conoscere il verdetto finale, nella prima tranche di questa semifinale è stato eliminato un solo concorrente… anzi eliminata una sola concorrente. Ovvero la spareggiante che per ben due settimane è rimasta al televoto con Ettore Bassi. Di chi si tratta? È presto detto…

Ballando con le Stelle 2019: Manuela Arcuri eliminata

La prima concorrente eliminata della serata è stata Manuela Arcuri. Purtroppo la sua esperienza assieme al maestro Luca Favilla si è interrotta dopo una lunga sfida al televoto con Ettore Bassi in coppia con Alessandra Tripoli. La percentuale è stata abbastanza impietosa per l’attrice: solo il 21% dei voti ha preferito la Arcuri.

A fine di questa prima parte della semifinale, abbiamo scoperto le identità di altri due vip a rischio eliminazione e che si contenderanno la salvezza in uno scontro in diretta in apertura della prossima puntata. Al duello ci sono Suor Cristina con l’Oradei Team e l’attore Enrico Lo Verso con Samanta Togni.

E i restanti vip in gara non di certo salvi: Dani Osvaldo, Ettore Bassi, Milena Vukotic, Angelo Russo e Lasse Matberg dovranno ancora sudarsi il posto di finalista nella seconda parte di semifinale, in onda regolarmente sabato 25 maggio (in onda contemporaneamente alla finale di Amici 18).

Ospiti di questo appuntamento sono stati Massimo Giletti e Francesca Piccinini. Il conduttore di La7 si è lanciato in una coreografia spagnoleggiante in compagnia di ben tre maestre (Mia Gabusi, Ornella Boccafoschi e Lucrezia Lando). La pallavolista invece, ha danzato una salsa.

Quali nuove prove a sorpresa dovranno sostenere i concorrenti in gara nella seconda semifinale? Sarà in programma anche l’amatissimo ballo a sorpresa con parenti, amici e fidanzati?

Ma soprattutto l’affaire Stefano Oradei – Veera Kinnune – Dani Osvaldo avrà nuovi strascichi?