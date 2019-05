The Voice of Italy 2019: ecco i 12 semifinalisti che accedono ai Knock Out

The Voice of Italy 2019 volge alle battute finali. Nell’appuntamento del 28 maggio con il talent show canoro condotto da Simona Ventura, i quattro coach Elettra Lamborghini, Morgan, Gigi D’Alessio e Gue Pequeno hanno dovuto dimezzare le loro squadre: così facendo i loro team sono passati da sei a tre membri ciascuno. Dodici duelli testa a testa hanno composto quasi totalmente lo show delle Battle; sì perché, oltre alla gara dei concorrenti, Simona Ventura ha deciso di far pagare pegno anche agli altri tre coach che nella fase delle Blind Audition non hanno fatto la penitenza.

Scopriamo nel dettaglio cosa è successo esattamente nella puntata delle Battle, del 28 maggio, di The Voice of Italy 2019.

The Voice of Italy 2019: ecco i 12 semifinalisti

Per il team di Gue Pequeno, accedono alla semifinale: Brenda Carolina Lawrence – 21 anni, Cremona, studentessa; Ilenia Filippo – 24 anni, San Lucido (CS), studentessa; Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci (figlio di Sal Da Vinci) – 25 anni, Napoli, musicista.

Per il team di Morgan, accedono alla semifinale: Matteo Camellini – 24 anni di Sassuolo (MO); Erica Bazzeghini – 20 anni, Varese, studentessa; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo – 18 anni, Roma, disoccupato.

Per il team di Elettra Lamborghini, accedono alla semifinale: Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba – 22 anni, Desenzano del Garda (BS), fundraiser; Andrea Berté – 17 anni, Bergamo, studente; Greta Giordano – 18 anni, Caserta, studentessa.

Chiude il team di Gigi D’Alessio, che porta in semifinale: Domenico Iervolino – 21 anni, Aversa; Elisa Gaiotto in arte Eliza G – 34 anni nata a Sacile (PN), cantautrice; Carmen Pierri – 16 anni, Salerno, studentessa.

Qui di seguito, un breve video riassunto con l’elenco dei concorrenti che accederanno ai Knock Out (la semifinale) di The Voice of Italy 2019. La nuova puntata andrà in onda eccezionalmente giovedì 30 maggio, sempre in seconda serata su Rai Due.

I semifinalisti di The Voice of Italy 2019 Le Battles di #TVOI sono ufficialmente terminate, ora solo una fase separa i nostri talenti dal palco della Finale. Ecco un veloce recap di tutte le Voci che si sfideranno nella prossima puntata: i Knockout. Publiée par The Voice of Italy sur Mardi 28 mai 2019

Come già spiegato in apertura di articolo, oltre alle dodici sfide testa a testa fra i concorrenti, anche i coach si sono messi in gioco cantando uno dei brani più famosi dei loro colleghi poltronati.

Nella quinta puntata di Blind Audition abbiamo già assistito alla performance di Gue Pequeno sulle note di “Non dirgli mai”. In questa puntata abbiamo assistito a Morgan cantare a suo modo “Pem pem” di Elettra Lamborghini. L’ereditiera ha riarrangiato il brano “Altrove” di Morgan. Chiude questa serie di performance fuori programma Gigi D’Alessio che ha cantato in chiave melodica il brano rap di Pequeno “Tuta di felpa”.