Temptation Island 2019 news: anche Sabrina e Nicola tra le coppie (VIDEO)

Manca ormai pochissimo alla partenza di Temptation Island 2019. A differenza di quanto successo nelle passate stagioni, quest’annoi si parte a metà giugno ed è anche per questo motivo che la redazione ha deciso di rivelare via social i nomi delle coppie che parteciperanno a questa edizione. La prima puntata di Temptation Island andrà in onda il 17 giugno 219, probabilmente anche per accorciare i tempi con l’edizione Vip che potrebbe partire prima rispetto allo scorso anno.

Al momento conosciamo due delle coppie che parteciperanno alla sesta edizione di Temptation mentre ieri, abbiamo scoperto i nomi della terza coppia di questa edizione del reality di Canale 5. Sabrina e Nicola si mettono in gioco: il loro problema? La differenza di età. Infatti Sabrina è molto più grande del suo giovane fidanzato e vuole capire, da questa esperienza, se davvero Nicola è la persona giusta per lei.

Sabrina nel video di presentazione spiega che nella sua vita è stata sempre con degli uomini più grandi di lei. Nicola a quanto pare è l’unica eccezione. “Vorrei capire se continuare a investire il mio futuro con lui” ha dichiarato la donna nel video di presentazione. “A me sono sempre piaciute le donne con qualche anno in più “ ha detto invece Nicola che sembra essere convinto della relazione con Sabrina…

TEMPTATION ISLAND 2019 VIDEO: SABRINA E NICOLA SI PRESENTANO

Vista la presenza di Sabrina che ha qualche annetto in più, è possibile che in questa edizione tra i tentatori ci siano magari personaggi noti del trono over? Per esempio Riccardo vi piacerebbe?

Ecco il video di presentazione, loro sono Sabrina e Nicola: che ne dite di questa coppia?

Vi ricordiamo che si parte lunedì 17 giugno 2019 con la prima puntata.