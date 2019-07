Temptation Island 2019: Sabrina vuole eliminare un tentatore, lo farà?

A Temptation Island 2019 tutto è possibile… anche che si decida da un momento all’altro di far scattare una eliminazione, come nei reality show più famosi quali Grande Fratello o L’Isola dei Famosi. A lanciare questa nuova idea è stata la fidanzata Sabrina: la bionda 42enne in coppia con il giovane Nicola di soli 20 anni. Per quale motivo ha parlato di voler far scattare una eliminazione? È presto detto…

Nel suo soggiorno nel villaggio di Temptation Island, la fidanzata Sabrina ha preso coscienza del fatto di aver maturato un feeling molto particolare con il tentatore Sammy. La donna dice che questo ragazzo l’ha riaccesa: con il tentatore dialoga e si racconta come mai aveva fatto prima con il suo attuale compagno, ha scoperto di gradire la sua presenza ed è riuscita persino ad annusare il suo profumo (che dice di gradire molto).

Temptation Island 2019: Sabrina vuole eliminare un tentatore

Insomma, fra Sabrina e il tentatore Giulio è nata una amicizia che senza grossi sforzi potrebbe trasformarsi in qualcosa in più. Ma c’è un problema: Sabrina è andata a Temptation Island perché il suo attuale compagno Nicola ha più di dieci anni in meno di lei e questo potrebbe essere un problema in futuro. Il tentatore Giulio è persino più giovane di Nicola.

La scoperta sta facendo tentennare Sabrina e la donna sarebbe interessata a chiedere alla produzione di eliminare il tentatore Giulio così da togliersi dalla vista una nuova problematica. Lei si sente molto coinvolta ma l’età di questo ragazzo sembra davvero turbarla.

Di questa faccenda viene tenuto al corrente anche il fidanzato Nicola, che si trova nell’altro villaggio, e la produzione lo ha fatto attraverso alcuni video nel terzo falò. “Ho visto lo schifo che è” – esclama Nicola dopo la visione di uno di questo filmati – “Ho lo stomaco che sta esplodendo. Non è la Sabrina che ho conosciuto e che ha vissuto con me in questi due anni. Diceva di amarmi…”.

Per loro, al momento, non sembra esserci un falò di confronto all’orizzonte ma la situazione sta diventando sicuramente molto tesa. La produzione di Temptation Island accetterà la proposta avanzata da Sabrina di eliminare il suo più intimo tentatore?