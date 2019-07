Jessica Battistello e Alessandro Zarino stanno insieme dopo Temptation Island 2019?

Ultime news dopo la quarta puntata di Temptation Island in onda il 15 luglio 2019. Come avrete visto, nel corso del falò di confronto di ieri, tra Andrea Filomena e Jessica Battisello, i due ragazzi hanno deciso di lasciarsi. Andrea, schifato dall’atteggiamento della sua fidanzata, ha puntato il dito contro di lei per tutto quello che ha fatto nel villaggio avvicinandosi al single Alessandro. Lei ha provato a giustificarsi parlando di tutte le mancanze che c’erano prima di questa avventura, di una storia d’amore alla deriva che ha sempre cercato di salvare, facendo però tutto da sola. I due in ogni caso, hanno deciso di lasciarsi. E anche se il chiacchiericcio voleva che i due uscissero insieme, erano anche stati accusati di essersi messi d’accordo solo per avere followers sui social, alla fine i due ragazzi si sono lasciati. Jessica quindi ha avuto modo di vedere di nuovo il single che le ha fatto perdere la testa che, a differenza di altre occasioni, non se l’è data a gambe ma ha aspettato la Battistello per l’incontro. Parliamo ovviamente di Alessandro Zarino che si è molto avvicinato alla ragazza. Che cosa è successo dopo tra i due? Si sono frequentati? Stanno insieme?

ALESSANDRO E JESSICA DOPO TEMPTATION ISLAND 2019 STANNO INSIEME?

Per il momento non abbiamo i commenti dei diretti interessati. Jessica ha ripreso a usare i social ma l’unico indizio è una foto pubblicata i primi di luglio. Anche il suo ex fidanzato aveva usato instagram qualche giorno fa per difendersi dalle accuse di chi diceva che aveva organizzato tutto insieme a Jessica. Ieri invece nè Jessica nè Andrea hanno usato Instagram per dire qualcosa in merito alla puntata.

Probabilmente anche per richiesta della redazione che potrebbe aver suggerito ai protagonisti di Temptation di pazientare e attendere la fine del programma prima di riprendere a essere attivi sui social media. Chi invece ha fatto qualcosa è Alessandro Zarino. Nulla di significato, al momento il tentatore segue Jessica sui social. Ma non si è espresso in merito a quello che è successo con lei e non ha fatto capire nulla in merito al suo presente e a un possibile futuro al fianco della ragazza.