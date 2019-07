Alex Belli e Delia pronti per Temptation Island Vip? La risposta dell’attore

Siamo agli sgoccioli, la sesta edizione di Temptation Island versione classica, sta ormai per terminare. Un grande successo di pubblico, con l’ultima puntata vista da 4 milioni di spettatori. Ma non è finita visto che il pubblico attende con trepidazione l’annuncio relativo alle coppie protagoniste dell’edizione Vip di Temptation Island. In queste ultime settimane sono stati diversi i nomi fatti ma fino a questo momento, tutti smentiti, anche da Betty Soldati, capo ufficio stampa che lavora per la Fascino che produce il programma di Canale 5. La Soldati ha scritto sui social per dire che al momento nessuna coppia è stata confermata e che quando ci saranno certezze, i nomi dei protagonisti saranno annunciati. Nonostante le parole della Soldati, si rincorrono ancora i rumors. In queste ore si parla della possibilità di vedere Alex Belli e la sua fidanzata, Delia, nel programma di Canale 5.

L’attore, che negli ultimi mesi è tornato in tv per parlare della sua storia con Mila Suarez ( protagonista del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso) ha deciso di dire la sua dalle pagine di Nuovo.

ALEX BELLI E DELIA VERSO L’EDIZIONE VIP DI TEMPTATION ISLAND?

Ecco come ha commentato questa possibilità l’attore:

Temptation Island Vip? Sono talmente lontano dalla tv che non saprei rispondere. Preferisco vivere la nostra storia lontano dalle telecamere– Se Maria dovesse chiedermelo? Non riaggancerei mai il telefono alla signora della tv. Le spiegherei che il piccolo schermo mi coinvolge a malincuore perché il mercato televisivo non racconta nemmeno il 5 per cento di quello che sono in realtà. Solo quando riesco a esprimermi con la musica, la fotografia e la regia riesco a far emergere l’artista che sono, perché non metto il mio talento a servizio di un altro ma solo di me stesso.

Queste le parole di Alex Belli ma abbiamo qualche dubbio sul fatto che l’attore e la sua fidanzata, così esposti di recente per altre faccende, potrebbero far parte di un cast ideale per Temptation Island Vip.

Ad alcuni spettatori però non dispiacerebbe e nelle tentatrici vip vedrebbero bene anche Katarina, ex moglie di Alex Belli e Mia Suarez. Ma probabilmente più che un viaggio nell’isola delle tentazioni per Belli diventerebbe un viaggio all’inferno.