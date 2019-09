X Factor 2019: Kimono Sofia Tornambene incanta con “A domani per sempre” – VIDEO

X Factor 2019 ha ufficialmente preso il via con la prima delle tre puntate dedicate alle Audition: la prima fase di scrematura del talent di Sky Uno che – eliminazione dopo eliminazione – porterà all’elezione dei dodici concorrenti che si daranno battaglia nei Live Show di metà ottobre. Nel corso della prima puntata del programma, abbiamo visto esibirsi molti concorrenti; fra quelli che più hanno incuriosito il pubblico da casa c’è Sofia Tornambene: una ragazza di soli 16 anni che avevamo già visto in un altro talent show solo pochi mesi fa.

Sofia è Kimono: una delle concorrenti più quotate nella seconda ed ultima stagione di Sanremo Young, il talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici.

X Factor 2019: Kimono Sofia Tornambene canta “A domani per sempre”

Sofia Tornambene – in arte Kimono – si è esibita nella fase delle Audition di X Factor 2019 portando subito un suo brano inedito dal titolo “A domani per sempre”: un pezzo molto intimo e personale. Talmente emotivo che persino i navigati giudici sono rimasti a bocca aperta dalla melodia, dal testo e dall’intensità con cui la giovane si è messa in gioco con questo brano scritto di suo pugno.





Il parere di Sfera Ebbasta è da amicone: “Sofia, sei una bomba! Già per come ti sei presentata sul palco, si capisce che tu per avere sedici anni in realtà sei molto più avanti… Hai spaccato”. Più di contenuto, invece, Maria Maionchi: “Cara Sofia, mi fai un po’ paura… Sedici anni? Ammazza… Sei molto brava e molto più avanti dell’età che hai. Evidentemente la tua natura è questa. Ti spinge a vivere una vita già prossima…”.

La bacchettona Malika Ayane aggiunge: “Io sono sorpresa dalla maturità della tua scrittura, di come hai sviluppato la melodia, di come hai fatto attenzione a non scrivere le solite cose… L’unica cosa che mi chiedo è che se adesso sei così, fra dieci anni che cosa ci combini?“. Samuel chiude con un rapido: “Hai conquistato tutti. Brava”.

Con ben quattro “sì”, Sofia – Kimono – Tornambene passa di diritto alla prossima fase di selezione, quella dei Bootcamp. La sedicenne riuscirà a reggere il palco anche con delle cover selezionate dalla produzione? E riuscirà ad entrare nel gruppo delle tre concorrenti delle Under Donne?