Bake Off Italia 2019: Alberobello sostituisce l’eliminato con un ritiro, ecco di chi

Puntata con finale a sorpresa quella del 4 ottobre di Bake Off Italia 2019. Dopo le tre prove (creativa, tecnica e a sorpresa), Ernst Knam ha dovuto annunciare il nome dell’eliminato della settimana. Peccato però che prima di enunciare il nome, la pasticcera amatoriale Mariangela ha alzato la mano per chiedere la parola…

La donna ha spiegato che a causa di alcuni problemi di salute le era impossibile continuare l’esperienza di Bake Off Italia; per questa ragione ha annunciato a tutto il tendone il suo ufficiale ritiro dalla gara. Per questa ragione, la tradizionale eliminazione settimanale è stata cancellata. Ma cosa è accaduto nel dettaglio in questa nuova puntata? Ecco il riassunto della sesta puntata.

Bake Off Italia 2019: la sesta puntata del 4 ottobre

La puntata si apre con una Benedetta Parodi pensierosa: non riesce a trovare i tre giudici. Damiano, Ernst e Clelia arriveranno poco dopo sotto il tendone con uno scuola bus. Con loro ci sarà anche Federico De Flaviis, il vincitore della scorsa edizione del programma. Finalmente in cinque, si può finalmente annunciare il tema della puntata e la prova creativa da cui far partire la gara: il tema della settimana è la scuola e il calcio d’inizio è quello di ideare tre merende gourmet. Federico non è stato giudice ma solo consigliere dei concorrenti. È stata una prova davvero molto apprezzata: ad eccezione di tre pasticceri, tutti gli altri hanno convinto i giudici ed hanno conquistato un bonus.

La prova tecnica di questa puntata si è svolta in esterna, per la precisione ad Alberobello in Puglia. Ad annunciare quale torta i concorrenti dovranno realizzare al buio è Isabella Potì, giudice ospite nonché ideatrice della crostata protagonista della prova (la Tarte al Cioccolato ai sapori di Puglia). In questa prova non ha preso parte Mariangela, che per questioni non ben specificate non si è potuta trasferire in Puglia per prendere parte alla gara.

Si ritorna infine sotto il tendone per la Prova a Sorpresa di Clelia D’Onofrio. Ai pasticceri amatoriali è stato chiesto di eseguire i dolci più difficili della storia di Bake Off Italia: la Rainbow Cake, la torta Charlotte e il vertiginoso Croquembouche.

Migliore della settimana è stato l’ambizioso Antonio, che conquista per la prima volta il suo Grembiule Blu. Eliminata – in realtà ritirata – la concorrente Mariangela, che ha spiegato di non poter proseguire l’esperienza per problemi di salute.