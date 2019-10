Amici Celebrities: il nuovo regolamento fa fuori altri due VIP, ecco chi sono

Anche Amici Celebrities non poteva esimersi dalla mania tutta defilippiana di cambiare in corsa il regolamento di gara. Incredibilmente già nella terza puntata del 5 ottobre 2019, infatti, i concorrenti hanno dovuto imparare in corsa un nuovo sistema di eliminazione non può basato sulle nomination ma deciso ad unico giudizio della giuria composta da Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini.

Nel dettaglio, tutti i componenti della squadra che esce perdente da una manche si rimettono al giudizio della giuria con una ulteriore esibizione singola. La media dei tre voti guadagnata dai singoli concorrenti forma una classifica di cui però conosciamo solo le posizioni (dal primo al quarto classificato). L’ultimo classificato è ovviamente l’eliminato a tutti gli effetti.

Amici Celebrities 2019: gli eliminati del 5 ottobre

Nella prima manche a vincere è stata la Squadra Blu e i Bianchi sono stati costretti a riesibirsi per scampare all’eliminazione. Prima classificata è Pamela Camassa seguita al secondo posto dal suo compagno Filippo Bisciglia. Il match decisivo è stato fra Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Ma a quel punto è stato proprio l’ex calciatore a dover lasciare il programma.

L’eterno ping pong di Amici si consuma anche in questa edizione Vip. Ese la prima manche è stata vinta dai Blu, la seconda viene casualmente vinta dai Bianchi. La squadra capeggiata temporaneamente da Annalisa – invece di Alberto Urso – è costretta a riesibirsi per scampare all’eliminazione. Primo classificato è il principe Filiberto di Savoia. Al secondo posto si piazza Laura Torrisi.

A contendersi l’eliminazione sono l’attrice Francesca Manzini e l’attore Raniero Monaco Di Lapio; fra questi ultimi però non è stato possibile stabilire fin da subito il quarto classificato perché i due concorrenti hanno incredibilmente registrato lo stesso punteggio. Dopo una seconda votazione mirata, la giuria ha eliminato Raniero Monaco Di Lapio.

Il prossimo appuntamento con Amici Celebrities è fissato per mercoledì 9 ottobre (e per prossimi due mercoledì, fino al 23 ottobre) con la conduzione di Michelle Hunziker. Sarà la conduttrice svizzera a raccogliere il testimone di Maria De Filippi e a completare la conduzione di questo talent vip fino alla fine della stagione. Nel frattempo, Maria sarà in tv con Tu Si Que Vales da sabato 19 ottobre.





