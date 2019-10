C’è Posta per… Amici Celebrities: Laura Torrisi riabbraccia la figlia in tv

Vista la media ascolti inferiore a quella del competitor Ulisse – Il piacere della scoperta, in quel di Canale Cinque hanno cercato di aumentare la quota di intrattenimento all’interno del talent show Amici Celebrities. In che modo? Aggiungendo i già noti siparietti emozionanti con lettere (più o meno) scritte da genitori, parenti e amici stretti.

Nella puntata del 5 ottobre 2019, ad esempio, abbiamo assistito a due sorprese di questo tipo: Ciro Ferrara ha scoperto la presenza fra il pubblico di suo padre mentre Laura Torrisi ha abbracciato sua foglia sotto l’occhio indiscreto delle telecamere dello show di Canale Cinque.

Amici Celebrities: Laura Torrisi riabbraccia la figlia

Prima di iniziare la seconda manche, a Laura Torrisi viene chiesto qualcosa di insolito: se è solita giocare con il pongo. Ovviamente lei risponde subito che ci gioca quando è con sua figlia. La De Filippi invita l’attrice a raggiungerla al centro palco. Lì Laura Torrisi si troverà prima a imprimere il calco della sua mano su un rettangolo di plastilina e poi ad ascoltare una storia su sua figlia che la conduttrice racconterà al pubblico in studio.





La storia riguarda una piccola diatriba familiare legata all’acquisto di uno zainetto griffato per la scuola: “Lei voleva uno zaino nuovo per la scuola, ma Laura non ha voluto comprarglielo perché aveva quello dello scorso anno e voleva che la bambina capisse il valore delle cose. Poi però gliel’ha comprato il papà“. Per tutto lo spazio non è mai stato fatto il nome di Leonardo Pieraccioni.

A quel punto, la De Filippi tira fuori uno zainetto fucsia al cui interno c’è un quadretto con l’impronta della manina della figlia di Laura Torrisi – Martina Pieraccioni – ma anche una piccola lettera che farà scoppiare in lacrime la concorrente di Amici Celebrities: “Mamma quando canti sei veramente brava. Nel mio cuore sei e sarai sempre la più brava di tutti, sei la persona più importante della mia vita“.

Le sorprese non finiscono mai ad #AmiciCelebrities! La piccola Martina non ha fatto emozionare solo Laura, vero? ❤😉 Publiée par Amici di Maria De Filippi sur Samedi 5 octobre 2019

Come vuole la liturgia di C’è Posta per Te, l’ospite tanto annunciato arriva in studio: la piccola Martina Pieraccioni viene condotta da dietro allo schermo fino al centro dello studio dalla conduttrice. Laura Torrisi scoppia subito in lacrime a causa di questo commovente ed inatteso incontro televisivo.