Temptation Island VIP 2019: Alex Belli tenta la fuga dal villaggio – VIDEO

Scene di ordinaria follia a Temptation Island VIP 2019. Dopo la fuga di Ciro Petrone nella prima puntata, un altro protagonista ha tentato la fuga tentando di infrangere il regolamento della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. A chi ci riferiamo? Stiamo parlando di Alex Belli: l’ex attore della soap opera Mediaset Centrovetrine che all’interno del reality show di Canale Cinque sta cercando di comprendere i suoi sentimenti nei confronti della sua attuale fidanzata Delia Duran.

Ma cosa ha combinato esattamente Alex Belli nel corso della penultima puntata del 7 ottobre 2019 di Temptation Island VIP? Scopriamolo insieme…

Come da tradizione, i fidanzati e le fidanzate sono stati convocati al falò per discutere con Alessia Marcuzzi dell’evolversi delle situazioni e per visionare dei filmati (nel caso fossero disponibili). Dopo Paco e le sue paturnie, è toccato ad Alex Belli ricevere e guardare i video che vedono protagonista la sua compagna Delian Duran e le sue scorribande nel villaggio delle fidanzate.





I filmati sostanzialmente non mostrano nulla di nuovo ad Alex Belli: la ragazza ha iniziato una lunga frequentazione con un aitante tentatore e Belli sembrava di essere in grado di saper gestire la gelosia. Mentre guardava i video, alternava risolini a commenti un po’ lamentosi ma nulla di particolarmente esagerato.

Poi però, dopo pochi secondi, senza alcuna razionale ragione, Alex Belli ha avuto un impeto di ira: ha lanciato per terra il lettore dvd e le cuffiette, ha allungato il passo e in tutta fretta – correndo come un forsennato – si è diretto verso l’esterno del villaggio.

Alex perde le staffe e cerca disperatamente Delia 😮#TemptationIslandVip Publiée par Wittytv sur Lundi 7 octobre 2019

L’uomo è stato però bloccato prima di subito dalla security della trasmissione. A quel punto, Belli ha scaricato tutta le tensione urlando e cercando di chiamare la sua amata. L’attore è stato poi riportato davanti al falò con l’intento di farlo calmare e riflettere sulle sue azioni.

La dinamica di quanto accaduto, però, non è sembrata così chiara: sono moltissimi gli utenti di Twitter che hanno riversato le loro perplessità all’hashtag #TemptationIslandVip. Perché un gesto così teatrale se fino ad un minuto prima era calmo e sorridente? Forse i due fidanzatini si sono messi d’accordo per fare “business”? Oppure il montaggio ci ha tenuti all’oscuro di qualcosa di scottante?