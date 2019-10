Amici Celebrities: Emanuele Filiberto di Savoia litiga con Giulio Scarpati (pure nel fuori onda)

Oramai il VIP che litiga con qualcuno della giuria sembra esser diventato il nuovo perso su cui far girare attorno il gossip di Amici Celebrities. Non ha fatto eccezione nemmeno la puntata numero quattro – del 9 ottobre 2019 -, la prima puntata condotta da Michelle Hunziker. Già era accaduto pochi giorni fa con Joe Bastianich costretto a rispondere alle accuse totalmente infondate di una inviperita Platinette; questa volta il match è stato fra il principe Emanuele Filiberto di Savoia e il quarto giudice di puntata, alias l’attore di Un Medico In Famiglia Giulio Scarpati.

Ma come sono andati esattamente i fatti? La discussione fra l’uomo di sangue blu e l’ex dottor Martini è nata a margine di una esibizione della seconda manche…

Amici Celebrities: Emanuele Filiberto di Savoia litiga vs Giulio Scarpati

Dopo l’ennesima sfida fra il Principe Emanuele Filiberto di Savoia e Massimiliano Varresse, la giuria viene chiamata a fare qualche commenti in merito alle due esibizioni. Platinette si è fiondata con pareri molti critici contro Massimiliano Varrese un po’ per tutta la serata, cosa che lo stesso concorrente vip ha fatto notare a microfoni accesi. Invocato il parere imparziale di Giulio Scarpati, lui risponde che in realtà fra le due esibizioni quella che ha gradito di più è proprio quella di Varrese.





Il giudice ospite commenta la sua scelta sottolineando che la pecca era nella performance di Emanuele Filiberto di Savoia: la sua interpretazione del brano di Giorgio Gaber “Destra – Sinistra” è stato un po’ troppo sempliciotta e caricaturale; l’attore sottolinea anche il fatto che il brano parla indirettamente di molti argomenti, non solo del mero braccio destro o sinistro da muovere ogni qual volta vengano citati i due termini.

Filiberto replica un po’ stizzito: “E allora la prossima volta, oltre alle braccia, muoverò anche le gambe!“. Nella messa in onda la discussione si conclude qui, con un risolino di Giulio Scarpati che cede il microfono a gelato all’assistente di studio. Eppure le cose sono continuate…

Stando a quanto riportato da alcuni spettatori presenti in platea, sembra che fra Scarpati e Filiberto di Savio la discussione sia andata avanti a lungo e che l’attore abbia esclamato: “Oltre alle braccia metterci anche il cervello la prossima volta!”. Frasi che però non sono mai andare in onda. Censura?