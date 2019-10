Che Flop la finale di Amici Celebrities: ascolti imbarazzanti, la seconda edizione ci sarà?

Che brutta fine per il talent di Canale 5 ma c’era da aspettarselo. Amici Celebrities ha avuto una breve storia triste in questa stagione di Canale 5, come si dice tra i giovani! Il programma sembra essere nato sotto una cattiva stella ma il motivo principale del suo fallimento è solo uno: non doveva neppure nascere. Così come è pensato infatti non aggiunge nulla di nuovo al panorama televisivo italiano, inoltre il fatto di “darlo” in mano a un conduttore diverso da Maria de Filippi, è stato il secondo errore più grave. Amici Celebrities, un po’ Tale e quale show ( con ex concorrenti annessi giusto per non farci mancare nulla) un po’ Ballando con le stelle, il talent di Canale 5 non ha davvero brillato nel panorama televisivo. Cast debole, format che sa di vecchio, durata improponibile. Gli ingredienti che hanno condannato a un flop il programma sono tanti. E anche la scelta di mandare in onda 6 puntate di un format così noioso e ripetitivo, è stata completamente sbagliata. Sarebbero bastate forse tre puntate e magari non si arrivava a una finale con ascolti di questo livello.

Niente alibi delle anticipazioni: la finale era in diretta. La motivazione di questo clamoroso flop in termini di ascolti è solo una: il programma non ha funzionato e ogni tanto, quando capita qualcosa di questo genere, lo si dovrebbe semplicemente ammettere.

A un format assolutamente poco convincente aggiungiamo anche il buonismo di Michelle Hunziker e spesso anche quello dei giudici, che hanno dato la mazzata finale al programma. Tutti bravi, tutti belli, tutti talentuosi anche di fronte a delle stonature pazzesche arrivate a casa.

E’ mancato davvero quel pizzico di pepe che dovrebbe esserci in questo genere di format. Non perchè i VIP nella vita non fanno questo, dovevano essere esenti da critiche anzi. Se le meritavano tutte, nel bene o nel male.

AMICI CELEBRITIES DATI AUDITEL FINALE: FLOP CLAMOROSO PER CANALE 5

Amici Celebritiesha raccolto davanti al video 2.629.000 spettatori pari al 15.8% di share.

Queen Mary questa volta ha fallito, capita anche ai migliori. Immaginiamo che qualcuno nell’ufficio stampa troverà modo di celebrare, non sappiamo bene cosa, ma ormai questa è consuetudine. I numeri sono questi, non li inventiamo noi e non li stravolgiamo. E i numeri parlano da soli.