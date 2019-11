Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte terzo al torneo, ecco chi ha vinto

Tale e Quale Show 2019 abbassa le serrande anche del Torneo dei Campioni: lamini sfida durata tre puntate dove sei personaggi famosi dell’ultima edizione del talent condotto da Carlo Conti si sono dovuti sfidare assieme ai migliori sei della scorsa edizione. Ma come quest’anno il talent vip di Rai Uno è stato sulla bocca di tutti: per via della polemica sulla blackface di Roberta Bonanno, sulle presunte raccomandazioni a Francesco Monte ma anche sulle altrettanto presunte gaffe fatte dai giudici in diretta tv.

Come già annunciato, anche il mini torneo dei campioni è giunto al termine con la terza ed ultima puntata andata in onda l’8 novembre 2019. Il favorito – Francesco Monte – anche questa volta ha dovuto lasciare il post al più votato dalla giuria in studio, composta questa volta da Vincenzo Salemme, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e le due guest star Gigi Proietti (ex giudice del programma) e Sergio Castellitto (in promozione con la fiction Pezzi Unici).

Tale e Quale Show 2019: il vincitore del torneo è…

A trionfare nel Torneo dei Campioni edizione 2019 di Tale e Quale Show è l’imitatore Antonio Mezzancella. Forse proprio perché è già del mestiere, la giuria lo ha premiato anche con un bonus di trenta punti bonus; anche i maestri hanno assegnato a Mezzancella i loro dieci punti bonus.

Dopo tutti questi totali, ecco la classifica finale del Torneo dei Campioni: all’ultimo posto ex equo troviamo Vladimir Luxuria e Davide De Marinis con 105 punti; segue Massimo Di Cataldo con 107 punti e Giovanni Vernia con 134 punti.

Risalendo la classifica troviamo Tiziana Rivale a 139 punti, Alessandra Drusian dei Jalisse a 144 punti e Agostino Penna – incredibilmente sesto classificato – con 154 punti.

Sfiorano il podio due donne: Roberta Bonanno con 161 punti e Jessica Morlacchi con 168 punti. Medaglia di bronzo va al chiacchieratissimo Francesco Monte (con un totale di 201 punti). Secondo posto per Lidia Schillaci con 202 punti. Svetta in prima posizione Antonio Mezzancella con 248 punti.

Contrariamente a quanto annunciato nel corso delle varie serate, il pubblico da casa non ha potuto esprimere la propria preferenza con il televoto. Sebbene nel corso della settimana erano stati annunciati persino i numeri di telefono a cui fare chiamate o inviare sms, incredibilmente a 48 ore dalla messa in onda questa possibilità è stata cancellata.