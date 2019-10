Tale e Quale Show 2019: torneo parte con voti “sospetti”, Francesco Monte ancora seconda

Dopo sette puntate dedicate all’edizione tradizionale di Tale e Quale Show 2019, da questa sera 25 ottobre 2019 è partito il Torneo Dei Campioni oramai giunto alla sua ottava edizione. Come vuole il regolamento, i migliori sei dell’ultima stagione si sono sfidati con i migliori sei vip della passata edizione: Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci, Davide De Marinis, Jessica Morlacchi e Tiziana Rivale dalla stagione 2019 e o Vladimir Luxuria, Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo, Alessandra Drusian, Roberta Bonanno e Giovanni Vernia dall’edizione 2018.

Purtroppo questo nuovo Torneo dei Campioni è partito sotto il segno della polemica social. Sono moltissimi i telespettatori a non aver compreso in toto (o in parte) le scelte fatte dalla giuria nell’assegnazione dei punteggi; assegnazioni che hanno eletto per l’ennesima volta secondo classificato Francesco Monte – nonostante la performance non proprio riuscitissima – e che ha portato al trionfo l’imitatore professionista Antonio Mezzancella.

Tale e Quale Show 2019: Torneo, la classifica

La prima di due puntate del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2019 è stata vinta da Antonio Mezzancella con 79 e l’imitazione di Ultimo. Secondo posto per Francesco Monte con 65 punti e l’imitazione di Gianluca Grignani. Medaglia di bronzo il campione uscente Agostino Penna con 58 punti e l’imitazione di Mango.

La classifica continua con Robera Bonanno (54 punti); Alessandra Drusian (50 punti); Tiziana Rivale (42 punti); Giovanni Vernia (41 punti); Jessica Morlacchi (41 punti); Davide De Marinis (37 punti).

Fanalini di coda: Lidia Schillaci con 36 punti, Vladimir Luxuria con 33 punti e Massimo Di Cataldo con soli 28 punti.

Tale e Quale Show 2019: Torneo, anticipazioni 1^ novembre

Nella seconda ed ultima puntata del Torneo di Tale e Quale Show, ecco cosa dovranno imitare i dodici vip in gara: Massimo Di Cataldo sarà Paul McCartney, Alessandra Drusian si trasformerà in Shirley Bassey, Francesco Monte prova a scalare la classifica con Nek, Jessica Morlacchi avrà la missione impossibile di imitare Loretta Goggi.

E ancora: Antonio Mezzancella gioca facile con Ligabue, Vladimir Luxuria si stravolge con Elvis Presley, Davide De Marinis ringiovanirà con Fabio Rovazzi, Lidia Schillaci farà un omaggio ad Edith Piaf, Roberta Bonanno imiterà l’icona Rita Pavone, Agostino Penna affronterà Eduardo De Crescenzo, Tiziana Rivale sarà pop con Madonna e Giovanni Vernia chiude con Renato Carosone.