Grande Fratello VIP 4 riparte da Temptation Island: televoto aperto a sorpresa!

L’incredibile catena dei reality show in casa Mediaset non si interrompe, neanche se di mezzo ci sono quattro mesi di pausa. Forse anche un po’ in maniera inaspettata, il primo televoto aperto nel corso della puntata d’esordio del Grande Fratello VIP 4 ha riguardato due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island VIP.

I due personaggi in questione sono ovviamente il cantautore sardo Pago e la sua ex fiamma Serena Enardu. Dopo l’ingresso in casa dell’artista, Alfonso Signorini ha introdotto a sorpresa in studio la presenza della Enardu, spiegando che il giornalista vorrebbe che tra i due potrebbe essere un nuovo chiarimento dopo la brutta litigata scoppiata al falò di confronto nel programma tv condotto da Alessia Marcuzzi.

Grande Fratello VIP 4 riparte da Temptation Island

Ma Pago e Serena Enardu si sono rincontrati? No. O, per lo meno, non ancora. Alfonso Signorini ha deciso di interrogare l’opinione pubblica in merito a questa tormentata storia d’amore finita male: è giusto fra incontrare Serena Enardu a Pago? A decidere se tutto ciò avverrà sarà il pubblico da casa attraverso un breve televoto della durata di 48 ore.

Il risultato di questo televoto verrà rivelato nel corso della prossima puntata del Grane Fratello VIP 4, in onda il prossimo venerdì 10 gennaio 2020. Ma se Pago non sospetta nulla, Serena Enardu conosce molto bene la situazione; non a caso Signorini le ha promesso che in attesa del verdetto, alla donna verrà concesso un posto in prima fila sulla casa: infatti potrà seguire i movimenti di Pago dall’acquario (il corridoio dove si trovano le telecamere che riprendono le varie stanze della casa).

Il televoto favorirà l’incontro fra i due? Oppure la brutta nomea che Serena Enardu si è fatta negli ultimi mesi la punirà? In attesa di conoscere il verdetto del pubblico a casa, il cast si è già espresso sulla questione: Alfonso Signorini si è detto molto favorevole all’incontro fra i due in diretta televisiva; al contrario, invece, Pupo ha affermato che vede nella Enardu solo un grande interesse ad apparire in tv.

Insomma, il Grande Fratello VIP riparte da Temptation Island VIP che è che ha i tentatori di Uomini e Donne che per due soldi mio padre comprò…