Uomini e Donne e Pomeriggio 5 riaccendono il pomeriggio di Canale 5: il 2020 inizia alla grande

L’Epifania tutte le feste porta via ed ecco che il palinsesto di Mediaset torna alla normalità. A differenza delle reti Rai, che hanno mandato in onda molti dei classici programmi del day time anche nelle feste, Canale 5 ha scelto di mandare in ferie i programmi di punta. Il 7 gennaio si torna in onda ed ecco che il pomeriggio di Canale 5, che aveva molto sofferto nonostante le soap spagnole, torna a riaccendersi. Il merito? Certamente di Uomini e Donne che torna con il 24 % di share, numeri da prima serata e oltre 3,2 milioni di spettatori per il trono over con una Gemma Galgani tornata single ma certamente in forma smagliante, pronta a umiliare Juan, raccontando anche delle sua gesta tra le pareti del bagno!

ECCO I DATI DI ASCOLTO DEL POMERIGGIO DI RAI 1 CHE TIENE BOTTA

Vediamo quindi i dati auditel del pomeriggio di ieri, 7 gennaio 2020.

Vieni da me 1.961.000, 13.54%. Il Paradiso delle Signore Daily 1.749.000, 14.46%. La Vita in Diretta nella presentazione 1.492.000, 12.75% e nel programma 1.997.000, 14.85%.

Il programma di Caterina Balivo resiste, nel corso delle vacanze aveva superato più volte i due milioni di spettatori ma con il ritorno di Maria de Filippi, era chiaro aspettarsi un piccolo crollo. Buoni anche i numeri per la soap di Rai 1, mentre La vita in diretta fa il suo, non brillando comunque nel pomeriggio rispetto alla concorrenza. Va dato atto comunque alla Rai della scelta saggia di mandare in onda i programmi del day time anche nelle feste. Una scelta che sta premiando e anche alzando la media di tutti i programmi visto che gli ascolti nelle ferie natalizie crescono.

Beautiful 2.459.000, 16.08%. Una Vita ha registrato 2.620.000 telespettatori, share 17.24%. Uomini e donne 3.291.000, 24.24% e nel Finale 2.838.000, 23.7%. Il Segreto 2.340.000, 20.15%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.975.000, 15.73% e nella seconda 2.315.000, 16.13%.

Trono over sempre al top ma bene anche gli ascolti di Pomeriggio 5; dopo una prima parte dedicata alla cronaca, ci si concentra sul caso del giorno. La scomparsa di Luigi Favoloso con le ultime notizie da Torre del Greco e la confessione di Elena Morali valgono al programma di Canale 5 oltre 2,3 milioni di spettatori numeri certamente eccellenti arrivati dopo un lungo stop.