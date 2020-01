Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello VIP 4: il comunicato ufficiale

Finisce praticamente ancora prima di iniziare l’avventura di Salvo Veneziano nella casa del Grande Fratello VIP 4. Salvo si trovava nel privè in attesa del televoto del pubblico ma il GF ha preso una decisione irrevocabile dopo quello che è successo nelle ultime ore. Era impossibile del resto, non pensare che per il concorrente dovesse arrivare la squalifica anzi, il rischio era che la sua posizione si aggravasse visto che di ora in ora continuava a “regalare” perle di cui avremmo potuto scrivere e parlare. Questo pomeriggio la moglie di Salvo è stata ospite di Pomeriggio 5, in attesa di un comunicato stampa ufficiale da parte del Gf che però è arrivato solo pochi minuti fa con la decisione della produzione del reality.

SALVO VENEZIANO SQUALIFICATO DAL GRANDE FRATELLO VIP: I MOTIVI

Salvo Veneziano è stato chiaramente squalificato per le frasi offensive che ha espresso nei confronti di Elisa de Panicis ma non solo. Oggi infatti il siciliano si era espresso, usando gli stessi toni, ugualmente crudo e offensivo, oltre che violento in modo verbale, su Paola di Benedetto. Frasi che non sono passate di certo inosservate e che hanno portato i telespettatori del GF a richiedere l’immediata squalifica. Squalifica che è arrivata a pochissime ore dall’inizio del gioco. Dopo solo cinque giorni dall’inizio del gioco ecco la prima decisione: la squalifica era inevitabile.

Il comunicato stampa del Grande Fratello VIP:

“Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello Vip. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. Essere un concorrente gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento, comporta delle responsabilità importanti sia nei confronti del pubblico sia nei confronti degli altri inquilini della casa. Come conseguenza della squalifica Salvo deve abbandonare immediatamente la casa e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Auspichiamo che nella diretta del mercoledì venga aperto un televoto per chiedere al pubblico se gli altri tre concorrenti, quelli che ridevano alle parole di Salvo Veneziano, debbano restare in casa.