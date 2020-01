Grande Fratello VIP 4: al televoto una sfida fra influencer, ecco gli rischia l’eliminazione

Puntuali come un orologio svizzero, anche nella scorsa puntata de 15 gennaio 2020 c’è stato un nuovo giro di nomination con cui due concorrenti sono messi a rischio eliminazione e sotto il giudizio del pubblico da casa. Nella suddetta puntata, il sistema di votazione ha visto nuovamente i concorrenti della casa del Grande Fratello VIP 4 dividersi in due gruppi: il gruppo degli uomini, che ha potuto nominare solo uomini e attraverso nomination fatte nella privacy del confessionale; e il gruppo delle donne, che ha potuto nominare solo altre donne e con nomination palesi.

Il concorrente più votato di ogni gruppo è finto al televoto. Per fortuna, nessun ex equo ha ingrandito la rosa dei candidati all’eliminazione: a rischio ci sono un uomo e una donna, entrambi influencer; il verdetto verrà annunciato il prossimo venerdì 17 gennaio 2020.

Grande Fratello VIP 4: i concorrenti al televoto

Nella stanza delle sorprese, sono partite le nomination del gruppo delle donne. Fernanda Lessa ha nominato Antonella Elia con cui ha litigato solo poche ore prima della diretta. Rita Rusic vota per Elisa De Panici in quanto “troppo diversa” dal suo stile di vita. Adriana Volpe nomina Carlotta Maggiorana (perché si è poco adattata alla vita nella casa) e la Miss Italia ricambia la cortesia. Paola Di Benedetto punta il dito contro Clizia Incorvaia. Licia Nunes nomina Fenanda Lessa (perché si è spenta dopo pochi giorni). Clizia Incorvaia vota per Elisa De Panicis. Dello stesso parere è anche Barbara Alberti, che si giustifica sostenendo che i suoi follower non la faranno eliminare. Antonella Elia chiude il giro di votazioni sparando a zero su Fernanda Lessa: “Mi è veramente antipatica“. In ogni caso, con tre voti, va al televoto la influencer Elisa De Panicis.

Se le nomination delle donne sono state più accese, quelle fatte dal gruppo degli uomini sono state un po’ un mortorio. Uno dopo l’altro, e nel segreto del confessionale hanno fatto le loro scelte: Michele Cucuzza vota Andrea Denver, Pago vota il “nullafacente” Antonio Zequila, Paolo Ciavarro nomina Ivan per incompatibilità e Antonio Zequila punta il dito contro Andrea Montovoli. Anche Ivan Gonzalez e Andrea Denver nominano Andrea Montovoli che, con tre voti, va al televoto.

I due influencer Elisa De Panicis e Andrea Montovoli sono al televoto e rischiano l’eliminazione. Chi di loro verrà salvato? Eh sì perché questa volta il televoto non chiedere di votare per il peggiore ma per il preferito fra i due in ballottaggio. Una piccola differenza che strategicamente in realtà è una piccola rivoluzione.