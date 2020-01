Ad Amici 19 polemiche e discussioni: Nyv al serale e due allievi eliminati

E’ successo un po’ di tutto nella puntata di Amici 19 in onda il 25 gennaio. Come era stato annunciato nelle tante anticipazioni circolate da ieri, oggi Maria de Filippi ha dato via alla corsa al serale, spiegando ai ragazzi che ci sarebbero stati solo 10 posti per la fase finale del talent. E sono stati proprio i ragazzi a decidere chi proporre per il primo esame per la corsa al serale. Con otto voti Nyv ha ottenuto questa possibilità e sono arrivati tre giudici a decidere il suo destino! La cantante ha superato alla grande tutti e tre gli step e i giudici hanno deciso che la maglia verde era quella che doveva indossare. Nyv quindi è la prima allieva che passa al serale.

Ma non ci sono state solo belle notizie nella puntata di Amici 19 di oggi. Infatti Maria ha spiegato che dopo la sfida a squadre, ci sarebbero stati gli esami e i ragazzi della squadra perdente avrebbero rischiato di lasciare la scuola e infatti così è stato.

AMICI 19 PUNTATA DEL 25 GENNAIO 2020: DUE ALLIEVI ELIMINATI

La sfida accesissima tra le due squadre ha visto la sconfitta della squadra di Gaia. Non sono mancate le polemiche anche perchè la puntata si era aperta con un faccia a faccia tra i cantanti, proprio della squadra di Gaia, e Giulia. I professori hanno infatti deciso di mostrare un video nel quale i compagni dell’altra squadra, prendevano in giro Giulia per il suo modo di cantare e di fare. Giulia in lacrime ha visto quanto accaduto e non ha affatto gradito quello che i suoi “amici” stavano facendo alle sue spalle.

Le polemiche sono riprese anche dopo la sconfitta, con Skioffi protagonista, offeso per quelle che erano state le decisioni della squadra. Proprio lui infatti ha dovuto affrontare l’esame di sbarramento e alla fine i professori hanno deciso di interrompere il suo percorso nella scuola. Skioffi lascia quindi Amici 19.

Ma il cantante non è stato il solo a dover sostenere l’esame. Infatti dopo di Giorgio è stata la volta di Ayoub che ha affrontato il suo esame davanti alla commissione. Anche il ballerino non ha superato l’esame di sbarramento, solo Timor pensava che dovesse continuare. Essendoci infatti solo 10 posti, i prof iniziano a scegliere anche in base a chi vorrebbero vedere al serale, non solo in base alla bravura del singolo.

La prossima a sostenere l’esame sarà Martina.