Grande Fratello VIP 4: nessuna eliminazione ma un ritiro a sorpresa, ecco di chi

Dopo una raffica di puntate (siamo ad inizio febbraio e siamo già a nove prime serate), il Grande Fratello VIP 4 sta iniziando a rallentare con le eliminazioni. Nella puntata del 3 febbraio 2020, infatti, abbiamo assistito a qualcosa di inconsueto: il meno gradito dal pubblico da casa non è stato eliminato ma, al contrario, è potuto tranquillamente rientrare in casa con la promessa di scontare in futuro una punizione esemplare.

Il meno gradito dallo scorso televoto è stato il conduttore Michele Cucuzza: per lui meno del 10% delle preferenze. L’uomo ha fatto tutta la solita trafila che farebbe un qualsiasi concorrente eliminato: ha salutato tutti, ha varcato la porta rossa e – salito in auto – ha raggiunto lo studio. Lì Alfonso Signorini gli ha rivelato la notizia: non è stato eliminato, Dunque, è rientrato in casa fra lo sconcerto e lo stupore degli altri concorrenti…

Grande Fratello VIP 4: nessuna eliminazione il 3 febbraio

Michele Cucuzza è rientrato in gioco ma la pena da scontare è esemplare: il concorrente sarà automaticamente nel gruppo di concorrenti in lizza al prossimo televoto, un televoto che questa volta sarà effettivamente eliminatorio. Dopo due giri di nomination, abbiamo scoperto che fino al prossimo lunedì 10 febbraio si giocano la presenza nella casa il già citato Michele Cucuzza ma anche Adriana Volpe, Barbara Alberti e Fabio Testi. Tre si salveranno, uno lascerà davvero il gioco. Sì, ma chi?

Grande Fratello VIP 4: un ritiro a sorpresa

Se era tutto apparecchiato per non eliminare nessuno, nella puntata del 3 febbraio 2020 il Grande Fratello VIP 4 ha dovuto far fronte ad una crisi della bella Miss Italia Carlotta Maggiorana. La giovane lamenta già da diverso tempo il suo interesse a voler lasciare il reality show per stare più vicina ai suoi affetti.

Dopo aver scoperto che il televoto ha preferito tenerla dentro (mandando fuori Cucuzza), la giovane è esplosa in una crisi di nervi davanti agli altri compagni di gioco. Tornati dalla pubblicità, Alfonso Signorini è stato costretto ed intervenire per porre fine alle lamentele della giovane: prima ha isolato la ragazza nella Mistery Room, poi ha interrogato i vari concorrenti per capire se le suddette lamentele fossero reiterate o del tutto nuove.

Compresa a pieno la situazione, il conduttore ha messo Carlotta Maggiorana davanti ad una scelta rigida: restare o abbandonare? Lei ha deciso la via più facile: ha varcato la porta rossa ed è tornata a casa. La sua vera casa.

