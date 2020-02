Elga Enardu ha cose importanti da dire a Serena, attende il permesso del GF Vip (Foto)

Miriana Trevisan ha annunciato che non entrerà nella casa del GF Vip per un confronto con Serena Enardu ma c’è chi farebbe di tutto per parlare con la compagna di Pago (foto). Sua sorella Elga ha bisogno di parlare con lei e attende che il Grande Fratello Vip le dia questa possibilità. Si accontenterebbe anche solo di fare arrivare a sua sorella dei messaggi. Ci sono delle cose importanti che secondo lei Serena deve assolutamente sapere. I fan della coppia chiusa nella casa chiedono di continuo alla sorella gemella quando entrerà nella casa, se stasera la vedranno in tv ma lei chiede di essere pazienti perché non è così semplice. C’è da dire che le anticipazioni rivelate a Verissimo proprio dal padrone di casa, Alfonso Signorini, prevedevano ben altro per la puntata di stasera. Miriana, l’ex moglie di Pago, non ci sarà, ma Elga riuscirà a parlare con sua sorella?

COSA DEVE DIRE DI COSI’ URGENTE ELGA A SUA SORELLA SERENA?

Attraverso i social Elga confida che la sua sister è preoccupata per il papà: “Io sto iniziando veramente a soffrire questa situazione di non poter comunicare con lei e vorrei che questo fosse possibile però non continuate a scrivermi “Elga vai da tua sorella“. Non è proprio come pensate voi nel senso che non è che uno alza la cornetta e dice: “Voglio incontrare mia sorella“. Quindi attende che sua sorella si tranquillizzi o che gli autori diano il permesso all’incontro.





Non deve solo riferire che il papà sta bene ma anche ciò che hanno detto il fratello di Pago e Miriana: “Per quanto riguarda invece chi l’attacca, chi vuole il faccia a faccia… state tranquilli perché purtroppo c’è un sacco di gente che ha bisogno di mettersi in mostra in un modo o nell’altro. Io credo sia giusto di lasciarli liberi di fare quello che vogliono perché è la loro vita privata e decidono loro, noi siamo solo spettatori delle loro decisioni e dobbiamo assolutamente rispettarli…”.

E’ felice che la sua gemella stia vivendo la storia d’amore con Pago nel reality show di Canale 5, solo così possono stare da soli e concentrarsi sul loro amore.