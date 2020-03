Antonella Elia attacca ancora Valeria Marini: “Sei un clown, spergiura. Dovresti vergognarti di te stessa. La fede la inzozzi”

E meno male che da ieri sera Antonella Elia e Valeria Marini dovevano moderare i toni, o quanto meno ignorarsi…A quanto pare questo armistizio è durato ben poco tanto che pochi minuti fa nella casa del Grande Fratello VIP 4 c’è stato un nuovo accesissimo scontro tra le due.

Valeria Marini non sembra aver molto digerito quello che è successo nella diretta del GF VIP di ieri, e ha quindi voluto riprendere l’argomento:

“Riprendo un attimo il discorso per poi chiuderlo definitivamente il discorso di ieri. Io il rosario, che adesso ho messo da parte, è un oggetto a cui io tengo tantissimo. Uno me l’hanno fatto togliere perché sbatte sul microfono e ho deciso di tenerlo sul polso. Ti giuro che non era contro di te. Il rosario era per me, mica per te. Io ti ho semplicemente chiesto, muovendo il rosario, quale fosse il tuo problema se io lo tenevo qui con me. Tu mi hai spintonata e avresti potuto chiedermi scusa, quindi anch’io ora voglio dirti la mia”

CONTINUA LA GUERRA TRA VALERIA MARINI E ANTONELLA ELIA: NUOVO CAPITOLO

La Elia sembra invece essere convinta della sua tesi e cioè che tutto questo è successo dopo, che lo spintone è stato una reazione:

“Io lo spintone te l’ho dato dopo che tu mi hai sbattuto il rosario in faccia. Perché non fai cadere la cosa? Il fatto è palese al mondo e tu continui a mentire. Lasciami tranquilla. Con me non devi chiarire nulla perché stai mentendo. Sei una falsa, ridicola. L’essere umano deve avere una dignità. Da quando sei qua non tiri fuori che cattiverie? Come si fa a stare vicino a te?”.

Valeria Marini già ieri sera parlando con Fernanda aveva detto di essere una persona credente, di andare a messa la domenica, a San Pietro a sentire anche l’Angelus. Ma la Elia usa ben altri toni contro Valeria ricordandole che, come ha suggerito Alfonso, dovrebbe pregare in privato, non sventolare il rosario davanti a tutti:

“Tu così la fede la inzozzi. Ma poi io ti ho chiesto di tornare sull’argomento? Perché a me non interessa. Mi hai sbattuto in faccia frasi, anche quando ero seduta sul divano. Si tratta di una forte provocazione da parte tua. Io non ho bisogno di giurare per dire la verità. Tutto ciò è vergognoso, tu lo sei. Sei una persona fasulla e codarda. Cerco di conservare un clima tranquillo e tu torni continuamente a pungere. Tu sei ipocrita e utilizza la fede in disparte. Non mi rivolgere più la parola. Sei un clown, spergiura. Dovresti vergognarti di te stessa. Parla con gli altri e lasciami in pace”.

Valeria Marini ha quindi cercato di invitare la Elia a usare altri toni ma senza ottenere un grande risultato.