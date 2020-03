Il GF VIP 4 chiude in anticipo: in casa lacrime di felicità, i concorrenti sono sollevati

E’ ufficiale: il Grande Fratello Vip 4 chiude tra due settimane. La decisione è stata presa ed era quella più logica che ci si potesse aspettare. Mediaset ha quindi deciso di chiudere in quella che era la data prevista all’inizio, il reality di Canale 5. Grande felicità da parte dei concorrenti che hanno accolto la notizia in lacrime di gioia perchè in fondo, anche loro non vedono l’ora di tornare a casa per riabbracciare i loro cari. Diverse le reazioni, gli uomini hanno avuto una maggiore freddezza mentre le signore si sono anche lasciate andare in sfoghi pieni di emozione. Del resto le ultime ore non erano state semplici per nessuno dentro la casa. Questa notte ad esempio Adriana Volpe aveva avuto una forte crisi di pianto perchè vuole vedere la sua bambina e suo marito ( sarà difficile riabbracciarli visto che dovrebbero essere al caldo, ben lontani dall’Italia).

In ogni caso il GF VIP chiuderà i primi di aprile, immaginiamo quindi che nella puntata di mercoledì ci saranno almeno un paio di altre eliminazioni anche per permettere a qualcuno di lasciare prima la casa ( e forse sarà una delle rare eccezioni in cui i concorrenti saranno felici di essere prima nominati e poi eliminati).

IL GRANDE FRATELLO VIP 4 CHIUDE PRIMA: IL COMUNICATO UFFICIALE

“Vi comunichiamo che Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all’inizio di aprile, tornando alla sua configurazione iniziale“. Così, attraverso un comunicato stampa, la produzione del reality di Canale 5 ha comunicato ai concorrenti gli ultimi aggiornamenti sul programma. La finale avverrà a inizio aprile (probabilmente l’8 aprile) e non alla fine del mese. “Vi daremo conto, da ora in avanti, di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull’evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia, attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere, emozionarsi“.

I ragazzi commossi si sono detti felici di questa decisione e sanno di aver dato il massimo tenendo duro fino alla fine ma ormai, sono tutti davvero molto demotivati, oltre che nervosissimi.

“Divertiamoci, adesso dobbiamo divertirci. Sono gli ultimi giorni, giochiamo e facciamo casino. Facciamo tutto quello che ci va in questi ultimi giorni“ ha detto Adriana Volpe che insieme a Paola di Benedetto e Valeria Marini stava dando consigli di cucina per la preparazione di una buonissima pizza.

Mediaset quindi si spegne lentamente e a questo punto ci chiediamo se, dopo la chiusura anticipata del GF VIP non si rischierà di perdere anche Amici All Star che dovrebbe andare in onda ad aprile. Vedremo.