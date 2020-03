Amici All Star slitta a maggio, la finale di Amici 19 in onda al venerdì

Piccoli e grandi cambiamenti per i palinsesti televisivi in questi giorni. Tra le novità delle ultime ore c’è quella di lasciare Amici 19 in onda al venerdì sera, e non spostarlo, come era stato previsto, al sabato sera. Il motivo? La decisione arriva da Mediaset che, dopo aver preso atto della decisione di Rai 1 di mandare in onda al sabato sera il meglio di Viva RaiPlay con Fiorello, ha deciso di non cambiare nulla. Il serale di Amici 19 prosegue, rigorosamente in diretta, nel rispetto delle regole stabilite dal Governo, e andrà in onda fino al 3 aprile 2020, al venerdì sera. Vedremo venerdì 3 la finale con la proclamazione del vincitore del programma ( ci sarà un vincitore anche per la categoria danza).

Ma questa non è la sola notizia. Da Tv, sorrisi e canzoni arriva anche una nuova voce, che riguarda le puntate di Amici All Star.

AMICI ALL STAR RIMANDATO A MAGGIO 2020

Vi avevamo parlato del torneo con alcuni ex protagonisti del programma di Canale 5 e non solo. Una scelta fatta da tutta la squadra di Amici: solo sei puntate per il serale e tre puntate invece dedicate al torneo con le “glorie” nate nella scuola ma non solo.

Secondo Tv, sorrisi e canzoni le ultime tre puntate di Amici, andranno in onda a maggio ( se tutto, come si spera, tornerà alla normalità). Il motivo è abbastanza chiaro. Mentre i ragazzi di Amici vivono nelle casette, in una sorta di quarantena che permette loro di avere meno contatti con il mondo esterno, lo stesso non sarebbe stato per i protagonisti di Amici All Star. I cantanti infatti, se anche si fossero trasferiti a Roma per l’occasione, sarebbero comunque entrati in contatto con moltissima gente.

A parte questo ( e non sono considerazioni da poco), immaginare lo spettacolo senza pubblico in studio, con la paura nel rispettare le distanze, con la paura di un possibile contagio, non sarebbe stato lo stesso.

