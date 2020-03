Furiosa litigata al GF VIP 4 tra Sossio e Zequila dopo lo scontro Lessa-Elia: volano stracci

Nottata parecchio turbolenta nella casa del Grande Fratello VIP 4 questa notte. Scene di ordinaria follia che avremmo davvero voluto non raccontarvi, anche perchè alla base di tutte le litigate che ci sono state questa notte, c’è un pacco di biscotti, ebbene si, un pacco di biscotti. Tutto è iniziato dal fatto che Sossio avrebbe visto la Lessa prendere questi biscotti, che sarebbero di Antonella Elia, e portarli a Zequila. Da qui sarebbe nata la prima violenta litigata tra la Lessa e la Elia, che sono arrivate alle mani, e poi quella successiva tra Sossio e Zequila.

LA LITIGATA TRA ANTONELLA ELIA E FERNANDA LESSA GENERA ALTRE LITI

Antonio Zequila è intervenuto per dividere le due donne, come si può vedere dai tanti video che circolano in rete ma non lo ha fatto allo stesso modo secondo Sossio. L’ex calciatore fa infatto notare che Zequila ha spinto la Elia con forza, non trattandola nel modo giusto. Zequila non ci sta e risponde a tono. Poi i due continuano a litigare con Antonella schierata dalla parte di Sossio mentre Patrick e Andrea invitavano entrambi ad abbassare i toni e a darsi una calmata.

Sossio: “Ma chi cazzo ti crede di essere. Mi hai rotto il cazzo. Italiano, italiano, è arrivato il professore del cazzo. Ho parlato in italiano. Ho detto che li hai presi tu?! Italiano sto cazzo”

Elia: “Mi hai dato uno spintone anzi due. E tu non ridere Licia, viscida, brutta viscida che non sei altro”

Sossio: “Io parlo italiano basta co sto [email protected] di italiano, ho detto tutto in italiano ma chi di credi di essere? Ho visto che è entrata in camera e ha preso i biscottie li ha portati a te che stavi seduto lì”.

Zequila: “Basta adesso. Perché sta in nomination ora ha bisogno dei certificati”.

La Elia ha continuato dicendo che Zequila l’avrebbe spinta così forte tanto da provocarle un dolore al polso…Fernanda invece ha mostrato i lividi sulle braccia che dimostrano la violenza usata dalla Elia.