Pechino Express 2020: Collegiali in rimonta, gli eliminati del 24 marzo sono…

Mai come questa volta, il reality show di Rai Due Pechino Express sembra non avere alcuna pietà per le coppie di concorrenti che finiscono a rischio di eliminazione. In questa stagione 2020, solo una puntata è stata non eliminatoria mentre tutte le altre sei puntate ha visto l’uscita di scena di ulteriori viaggiatori. Non è stata da meno la puntata del 24 marzo 2020 di Pechino Express: le cinque coppie rimaste in gara sono state ridotte a quattro a ben tre puntate dalla fine.

Prima di addentrarci su cosa è successo nel corso della settima puntata di Pechino Express 2020 e di scoprire quale coppia di viaggiatori è stata eliminata, un altro importante elemento del racconto giunge a galla: la rimonta delle Collegiali.

Pechino Express 2020: la rimonta delle Collegiali

Partire in maniera silente e spesso anche con evidenti difficoltà, la coppia delle Collegiali composta da Nicole e Jennifer de Il Collegio ha iniziato a dare davvero filo da torcere agli altri concorrenti. Dopo alcune puntate particolarmente sfortunate, nelle ultime due puntate (17 e 24 marzo) questa coppia di viaggiatrici si è contraddistinta vincendo il primo posto nell’intera tappa. Le Collegiali si sono anche qualificate per la prova ricompensa di questa puntata visto il loro primo posto anche al raggiungimento del Libro Rosso. La prova ricompensa, però, è stata vinta dalle Top.

Primo posto nella intera tappa significa conquistare una delle medaglie di Pechino Express ma significa anche mandare a rischio eliminazione una delle due coppie arrivate ultime al traguardo finale. Nicole e Jennifer della coppia delle Collegiali hanno dovuto scegliere fra i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi) e la coppia Madre e Figlia (composta da Soleil Sorge e sua madre Wendy).

Le due giovani hanno dovuto fare una scelta importante e hanno decido di farlo annunciando una strategia ben precisa: puntare ad eliminare la coppia più temibile. A prendere la parole è Nicole Rossi che svela che porterà al giudizio della Busta Nera la coppa Madre e Figlia. La ragione per cui ha scelto loro è molto semplice: i Gladiatori stanno vivendo una parabola discendente nel corso del programma e dunque stanno diventando meno temibili e più facili da superare.

Messi in salvo i due romani, alla coppia Madre e Figlia non è restato altro se non attendere il giudizio della Busta Nera: era eliminatoria; dunque le due donne sono ufficialmente le eliminate di questa settima puntata di Pechino Express 2020.

Pechino Express 2020: Collegiali in rimonta, gli eliminati del 24 marzo sono… ultima modifica: da