Per Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa Paola si è avvicinata troppo a Ciavarro: “Pianta grassa”

Ieri poco prima di cena, Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia hanno deciso di fare una diretta sui social per parlare con i loro fans ( questa cosa sta sfuggendo davvero di mano a tutti ma va bene così…Forse…). Le due signore hanno parlato di quello che sta succedendo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 4 e a un certo punto la Incorvaia ha chiesto a Fernanda che cosa ne pensa di Paola Di Benedetto che a quanto pare nell’ultimo periodo di sarebbe un po’ troppo avvicinata a Paolo Ciavarro. “Sinceramente, tu cosa pensi” ha chiesto la Incorvaia a Fernanda. La Lessa ha parlato di una cosa che la metti lì e sta ferma, tipo soprammobile. “Una pianta grassa” ha detto la siciliana. “Bravissima in questo periodo proprio grassa” ha continuato la Lessa alludendo al fatto che Paola abbia preso qualche chilo da quando è chiusa nella casa del Grande Fratello VIP.

Parole che in pochi minuti, hanno scatenato il putiferio sui social, con i fans di Paola Di Benedetto pronti a scendere in campo per difenderla sa offese e facili insinuazioni. “Attenzione che senno qui parte un casino, io intendevo pianta grassa nel senso che stanno lì e basta” ha sottolineato Clizia mentre la Lessa continuava a sorridere.

CLIZIA INCORVAIA E FERNANDA LESSA VS PAOLA DI BENEDETTO

Sui social molti spettatori del GF VIP4 hanno iniziato a commentare nella diretta sperando che Signorini, nella puntata di mercoledì sera mostri a Paola e anche a Paolo quello che le due donne dicevano. Molti hanno sottolineato che questi commenti nascono da un sentimento di invidia che Clizia potrebbe avere nei confronti di Paola. Mettere persino in dubbio il fatto che Paola si sia avvicinata a Ciavarro dimenticando di avere un fidanzato, è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Successivamente Fernanda e Clizia hanno cercato di ridimensionare la cosa facendo notare che si faceva dell’ironia e che non c’era nulla di offensivo. Ma ormai forse, è troppo tardi…Molti spettatori del GF VIP hanno persino iniziato a parlare di due mamme “che fanno bullismo”.