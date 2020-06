90 giorni per innamorarsi Quarantena: su Real Time lo spoiler è servito

Il 31 maggio era andata la prima puntata di 90 giorni per innamorarsi Quarantena, e pensavamo fosse l’unica, visto che generalmente Real Time manda in onda una sola puntata di un format, almeno di recente, per poi invogliare il pubblico a continuare la visione su DPlay Plus. Ieri però è andato in onda un nuovo appuntamento con 90 giorni per innamorarsi quarantena e il pubblico che ha seguito il format su Real Time, ha anche potuto capire come sia finita tra alcune delle coppie che sono ancora protagoniste dell’edizione di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, in onda in prima visione in queste settimane sul canale 31. Mentre infatti negli Usa, per il pubblico non ci saranno state sorprese, visto che l’edizione che stiamo seguendo in Italia è andata in onda mesi fa, per chi segue 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, sono arrivati clamorosi spoiler. Infatti molte delle coppie protagoniste della versione quarantena, del format di TLC, sono anche protagoniste dell’edizione 2020 che sta andando ancora in onda in Italia.

90 GIORNI PER INNAMORARSI QUARANTENA SPOILERA IL FINALE DI 90 GIORNI PER INNAMORARSI VERSIONE CLASSICA

Ad esempio ieri sera, nell’episodio di 90 giorni per innamorarsi speciale Quarantena, abbiamo ascoltato la testimonianza di Sasha ed Emily che sono protagonisti ( come si è visto tra l’altro subito dopo) della versione in onda in Italia in questi giorni. Sasha ed Emily nella versione italiana non si sono ancora sposati, si sono da poco trasferiti negli Usa e fanno i conti con la difficile convivenza con la sorella di lei. E invece seguendo la puntata speciale Quarantena, il pubblico ha potuto scoprire che Emily e Sasha stanno ancora insieme e si sono anche sposati! Lo spoiler quindi, è servito!

Non solo, del format “quarantena” saranno protagoniste anche le altre coppie che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, per cui il pubblico italiano, ancora prima di scoprire il gran finale di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, saprà come sono andate a finire le cose.

Non sarebbe stato meglio evitarlo?

