Per Ivan Gonzalez reality di coppia con Oriana ma arriva la rivelazione choc: “Potrei essere incinta”

Il pubblico che segue in Spagna con passione i reality si sta appassionando alle vicende de La casa Fuerte, il nuovo reality iniziato da qualche giorno. Oggi ve ne parliamo perchè al reality partecipa anche una nostra vecchia conoscenza. Ci riferiamo a Ivan Gonzalez, ex tentatore di Temptation Island, ex corteggiatore, ex tronista. Insomma anche in Italia non si è fatto mancare nulla, ha anche partecipato al Grande Fratello VIP non lasciando però il segno. Dalla Spagna arrivano delle notizie davvero choc, come direbbe la nostra cara Barbara. Infatti Ivan è entrato in casa con Oriana, una ragazza che stava frequentando da prima che iniziasse il reality. Oggi pomeriggio, mentre l’ex tronista era in giardino, un’altra concorrente stava leggendo la mano e gli stava dicendo che vede nel suo futuro dei figli, magari dei gemelli. Oriana, sentendo queste rivelazioni, si è avvicinata a Ivan e gli ha detto di avere un ritardo…Potrebbe essere incinta?

IVAN GONZALEZ ENNESIMO REALITY MA QUESTA VOLTA ARRIVA PER LUI UNA NOTIZIA CHOC

Oriana ha detto che, a parte gli scherzi, ha un ritardo e che potrebbe essere realmente incinta. Ivan non ne è sembrato molto sicuro e le ha detto che sarebbe impossibile visto che in quel posto si continua solo a urlare e il bambino ne resterebbe turbato. Non era forse questa la risposta che la ragazza si aspettava. In ogni caso Oriana, confidandosi con le altre ragazze ha detto di non essere preoccupata perchè le piacerebbe avere un figlio e reputa Ivan una brava persona.

Di certo questa notizia della possibile gravidanza farà molto discutere in Spagna, i fans del programma lo seguiranno anche nei prossimi giorni per capire se la ragazza è o non è incinta. Possibile che lo abbia fatto solo per attirare l’attenzione? Sui social parte del pubblico del reality si dice scettico, vedremo che cosa succederà.

