Belen Rodriguez riparte da Tu si que Vales: sui social piccole anticipazioni

In questi giorni si è molto parlato della presenza di Belen Rodriguez nella prossima edizione di Tu si que vales, che si sta registrando proprio oggi a Roma. Si era detto che alla fine, anche se ancora la bella argentina non ne aveva parlato pubblicamente, ci sarebbe stata. E infatti Belen c’è e ci sarà! Anche lei non aveva detto molto ma poche ore fa, probabilmente proprio in concomitanza con le registrazioni di questa edizione del programma, la show girl, che veste i panni di conduttrice, ha rotto gli indugi e ha postato sui social delle storie che non lasciano dubbi. Prima un dettaglio dell’abito che indossa, un bellissimo tubino nero con strass, e poi una foto integrale. Ovviamente con il tag alla pagina instagram di Tu si que vales, per far capire che lei c’è alla faccia di chi la dava fuori dal programma di Canale 5.

BELEN RODRIGUEZ TORNA IN TV: ECCOLA A TU SI QUE VALES

Messo il gossip da parte quindi, si torna a lavorare. Lo scorso anno nel corso di Tu si que vales, decine di volte Belen aveva fatto delle battute sul suo matrimonio con Stefano, sulla ritrovata unione. Questa volta invece lancerà qualche bordata particolare dopo tutto il clamore che c’è stato in queste settimane? Per ora la Rodriguez non ha voluto dire molto. Si è goduta qualche giorno di relax con gli amici a Napoli, a pochi passi da De Martino, che si trova ancora in città per le prove di Made in Sud e ora è tornata a Roma, per le registrazioni di Tu si que vales.

Non la vedremo invece a Castrocaro. Lo scorso anno, nel programma di Rai 2, avevamo visto Belen al fianco di Stefano de Martino, era stato il loro ritorno televisivo di coppia. Per questa edizione invece la Rai ha confermato il de Martino che avrà al suo fianco sicuramente una partner diversa.