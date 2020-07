Matrimonio a Prima vista Usa: Amber e Dave hanno divorziato o stanno insieme?

Tra qualche giorno partirà su Real Time, Canale 31 del digitale terrestre, una nuova avventura che ci porterà negli Usa. Vedremo infatti la settima stagione di Matrimonio a Prima vista Usa che vedrà tre coppie del Texas protagoniste. Tra loro ci sono anche Amber e Dave, che sulla carta, sembravano davvero avere le carte in regola per vivere felici. Il team di esperti ha studiato tutte le possibili affinità ed effettivamente Amber e Dave sia il giorno del matrimonio che successivamente, hanno dimostrato di essere felici per quello che era stato il lavoro fatto dalla “scienza”. Ma che cosa è successo dopo il periodo di prova? A differenza di quanto succede in Italia, agli sposi, per evitare tensioni, nelle settimane successive al matrimonio, vengono dati 5000 dollari, per le eventuali spese di trasloco o di affitto. Non è detto infatti che gli sposi vogliano vivere nella stessa città o aprire le porte di casa a sconosciuti. I soldi possono essere investiti come i neo sposi meglio credono, servono a far si che non ci siano, almeno dal punto di vista economico, tensioni particolari.

Ma torniamo ad Amber e Dave: i due dopo l’esperimento hanno deciso di restare sposati o hanno divorziato?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA: LA SCELTA DI AMBER E DAVE

Alla fine della stagione di Matrimonio a prima vista, Amber e Dave decideranno di restare sposati. I due non hanno avuto grosse difficoltà. IN realtà il matrimonio è stato caratterizzato da alti e bassi si, ma per le paure di Amber che pensava di non piacere abbastanza, dal punto di vista fisico, a suo marito. Quando ha scoperto che la sua donna ideale ha i capelli scuri, ne ha fatto un dramma, nonostante Dave più volte l’abbia rassicurata da quel punto di vista. I due infatti già dalla prima notte di nozze si sono lasciati andare ma questo non è servito a rendere più sicura Amber ( che tra l’altro al momento, come si può vedere sui social, si è tinta i capelli castano scuro).

I due quindi non hanno divorziato anzi…Sono andati avanti ma qualche tempo dopo, da Instagram, Amber ha annunciato la fine della relazione. Ricordiamo che questa stagione di Matrimonio a prima vista Usa è andata in onda in America nel 2018 ed era stata girata nel 2017. Per cui sono passati ormai tre anni…

MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA: AMBER ANNUNCIA IL DIVORZIO

Qualche tempo dopo è stata Amber ad annunciare sui social che tra lei e Dave era finita.

“Ovviamente abbiamo avuto molti momenti difficili, ma abbiamo anche condiviso molte risate e momenti divertenti insieme”, ha scritto Amber sui social annunciando il divorzio. “Alla fine non siamo stati una buona partita, ma ho imparato molto attraverso l’esperienza e ora posso dire di essere grato per questo. Desidero tutto il bene del mondo per Dave, e so che lui desidera lo stesso per me ” ha scritto su Instagram la ragazza. Sbirciando sul profilo social di Amber possiamo vedere tante foto in compagnia di amiche ma nessuna immagine di un altro uomo nella sua vita. Non ha ancora trovato l’anima gemella?

Per quanto riguarda Dave, anche lui sui social al momento si mostra solo in compagnia di familiari e amici, non sembra che abbia trovato l’amore…

