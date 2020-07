Geoffrey e Varya di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni sono ancora fidanzati?

Continuano i nostri “approfondimenti” riguardanti le coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni. La quarta stagione, andata in onda qualche mese fa negli Usa, è trasmessa in questa calda estate su Real Time. Alla domenica sera possiamo vedere i nuovi episodi del programma di TLC e tra i protagonisti di questa stagione, ci sono anche Geoffrey e Varya. Nel secondo episodi in onda ieri su Real Time, abbiamo visto l’incontro tra i due: Geoffrey ha deciso di volare dagli Usa alla Russia per incontrarla ma le cose non sono andate subito alla grande. Infatti tra i due c’è stato un po’ di imbarazzo, probabilmente anche a causa della timidezza dell’americano. Non solo, Geoffrey sa di non avere detto tutta la verità sul suo passato a Varya. Non le ha detto che è stato in carcere, che ha un passato tumultuoso e non le ha neppure detto che ha perso di recente un figlio, un vero dramma, così forte tanto da non volerne ancora parlare.

Ma che cosa succederà dopo il viaggio fatto da Geoffrey in Russia, i due decideranno di chiedere il visto per fidanzati e di sposarsi in 90 giorni? Scopriamolo con le nostre anticipazioni. Se non amate gli spoiler, non continuate nella lettura.

GEOFFREY E VARYA STANNO ANCORA INSIEME PRONTI PER 90 GIORNI PER INNAMORARSI?

Come vedremo nelle prossime puntate del format di TLC, anche Varya non è stata del tutto sincera con il suo spasimante. Pare infatti che la ragazza sentisse anche altre persone, non avesse, quella che i protagonisti di Uomini e Donne amano definire “l’esclusiva”. Questa cosa ha dato molto fastidio a Geoffrey e alla fine dell’edizione 4 di 90 giorni per innamorarsi, i due pare si siano lasciati. Una volta tornato in America, l’uomo ha messo in archivio tutte le follie che aveva fatto per Varya e ha cercato un’altra donna. Ma Varya ha deciso di non rinunciare a Geoffrey ed è partita per gli Usa. I due si sono visti e hanno deciso di riprovarci. Possiamo dirvi che al momento sui social non ci sono immagini, sui profili instagram, dei due insieme. Le ultime foto e i video risalgono al 20 giugno 2020, ma c’è di mezzo il coronavirus, per cui potrebbe davvero essere successo di tutto. Fino alla fine del mese scorso, i due stavano insieme e Geoffrey aveva chiesto a Varya di sposarlo…

Non ci resta quindi che aspettare la prossima edizione di 90 giorni per innamorarsi per capire che cosa è successo tra i due: stanno davvero organizzando il matrimonio?

