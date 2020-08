Anna e Andrea dopo Temptation Island più innamorati che mai tra tatuaggi e sorprese

Anna Boschetti è stata una delle fidanzate di questa edizione di Temptation Island, più chiacchierata sui social. Potremmo dire anche più “odiata” ma non ci piace usare questo termine anche perchè non comprendiamo come si possa odiare una persona che non si conosce! Per cui se è vero che i suoi atteggiamenti sono stati anche molto discutibili, è vero anche che il suo fidanzato Andrea Battistelli ha visto tutto e ha deciso, di restare comunque al suo fianco e di uscire dal programma insieme a lei. E come si suol dire in questi casi, “contento lui, contenti tutti” . A quanto pare, il sentimento che i due provavano prima di entrare nel programma di Canale 5, si è fortificato dopo il reality tanto che i due sono felici e innamoratissimi. Ne è dimostrazione anche una scelta fatta da Anna in queste ore.

PER ANNA BOSCHETTI ARRIVA UN TATUAGGIO: TEMPTATION ISLAND INDELEBILE SULLA PELLE

Ieri la romana, ha pubblicato delle storie, che mostravano una decisione molto forte, quella di tatuarsi un simbolo che ricordi l’esperienza sull’isola dell’amore e delle tentazioni. Ha scelto la palma, simbolo del programma condotto da Filippo Bisciglia, a dimostrazione di quanto l’esperienza a Temptation Island, sia stata importante per lei e per Andrea.

ANNA E ANDREA PIU’ INNAMORATI DI PRIMA DOPO TEMPTATION ISLAND

Non solo il tatuaggio, nelle ultime ore la bella fidanzata di Andrea ha pubblicato sui social una sorpresa che sembra averle fatto il suo uomo. Rientrata a casa ha trovato un mazzo di rose rosse in omaggio e poi la scritta “ti amo” con tante candeline accese. Un gesto molto romantico che Anna a quanto pare ha apprezzato moltissimo e ha deciso di condividere con le persone che la seguono.

Oggi Anna è seguita sui social da quasi 50 mila persone mentre il suo fidanzato Andrea conta su Instagram, dove non è molto attivo, oltre 70 mila followers dopo la partecipazione a Temptation Island.

Anna e Andrea dopo Temptation Island più innamorati che mai tra tatuaggi e sorprese ultima modifica: da