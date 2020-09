Tommaso Zorzi ha ancora la febbre: isolato dal resto del gruppo, sta male

In molti si stanno chiedendo, seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 5 in onda sul canale 55 del digitale terrestre, che fine abbia fatto Tommaso Zorzi. Questa mattina vi avevamo parlato di quanto accaduto nel corso della notte. Tommaso non si era sentito bene e aveva chiesto, alla fine della puntata, di poter misurare la febbre. Parlando con i suoi amici in casa aveva spiegato di essere tranquillo, di non temere per la possibilità di aver contratto il covid 19, in quanto tutti i tamponi fatti negli ultimi giorni erano negativi. Ha spiegato che probabilmente il suo malessere dipendeva dall’aria condizionata, alla quale non è abituato. Questa mattina poi, dopo aver presto una tachipirina nella notte, ha passato molte ore in casa in compagnia degli altri concorrenti e sembrava stare meglio. Ma da qualche ora, come si può vedere dalla diretta del Grande Fratello VIP 5, è scomparso nel nulla. Ed è per questo che molti spettatori sui social si stanno chiedendo che fine abbia fatto, preoccupati. I ragazzi in casa non ne parlano molto…

I concorrenti ridono e scherzano nella diretta del Grande Fratello VIP 5 e non sembrano essere preoccupati per l’assenza di Zorzi e per le sue condizioni di salute. La sola a essere in ansia per questa “scomparsa” che ancora nessuno ha spiegato, sembra essere Flavia Vento che tra l’altro, era in crisi già da questa mattina per via dei suoi cani.

Dal Grande Fratello al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali per cui non ci resta che attendere le novità nelle prossime ore. Ma sui social, c’è davvero grande agitazione e grande curiosità per questa assenza ancora non giustificata da nessuno…Pare che un’oretta fa, mentre Tommaso aveva detto di stare ancora male, la regia abbia staccato cambiando inquadratura. Non ci sono al momento altre informazioni!

E’ chiaro che sui social si parli inevitabilmente di coronavirus. Ma al momento, non ci sono notizie ufficiali sulle condizioni di salute di Zorzi.

Ed ecco un video che mostra che fine ha fatto Tommaso Zorzi, mentre nel giardino i ragazzi fanno la parodia di Mistero, chiedendosi dove sia.

Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?) #GFVIP pic.twitter.com/ZJ4j0HdRII — Trash Italiano (@trash_italiano) September 15, 2020

