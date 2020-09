X Factor 2020: Melancholia convincono i giudici con l’inedito Leon, Video

Dopo l’esordio di sette giorni fa (e con ascolti davvero al minimo sindacale), X Factor 2020 è tornato in onda giovedì 24 settembre con la seconda puntata delle Audition. In questo nuovo pacchetto di audizioni, abbiamo visto sfilare davanti agli occhi dei quattro giudici Mika, Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma Marrone una sfilza di candidati più o meno interessanti. A colpire maggiormente quest’anno è la quasi totalità di brano inediti presentati dai concorrenti invece delle classiche cover.

Non a caso, la candidatura più apprezzata dai giudici – e anche dal pubblico sui social – in questa seconda puntata è stata quella dei Melancholia: il gruppo ha eseguito il loro inedito dal titolo Leon. Guarda il video qui sotto.

X Factor 2020: Melancholia cantano Leon – VIDEO

Fra i concorrenti più cliccati della seconda puntata di Audition di X Factor 2020 ci sono sicuramente i Melancholia: una band nata a Perugia e composta da tre giovani ragazzi: una frontwoman Benedetta e due strumentisti Filippo e Fabio. Nella loro bio scopriamo che a loro band è in attività da oltre 5 anni e che con le loro performance provano a mixare vari generi musicali che vanno dal cantautorato italiano all’elettronica pura, passando per rock Anni ‘80 e rap. Come brano di presentazione, i Melancholia hanno eseguito un loro brano: Leon. Ascoltalo nel video qui sotto.

La performance ha subito suscitato un forte impatto nei giudici Mika, Hell Raton ed Emma Marrone. Un po’ più riflessivo, invece, è Manuel Agnelli che ha colto la palla al balzo per provare a mettere alla prova la band chiedendo una cover a piacere; i Melancholia hanno eseguito Look At Me di XXXTENTACTION. Una seconda esibizione piena di pathos che è riuscita a convincere anche il quarto giudice. Con quattro “sì”, rivedremo a band nella prossima fase di selezione.

E proprio a proposito di fasi di selezione, stando alle anticipazioni fornite a fine puntata, sembra proprio che la terza puntata di X Factor 2020 sarà l’ultima relativa alle Audition; dalla successiva (8 ottobre 2020) si passerà alle due puntate di Bootcamp, a cui seguirà un inedita puntata Last Call il 22 ottobre. Solo chi supererà anche questo terzo step, accederà ai Live Show, in onda dal 29 ottobre.

X Factor 2020: Melancholia convincono i giudici con l’inedito Leon, Video ultima modifica: da