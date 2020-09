Tale e Quale Show 2020: l’omaggio a Loretta Goggi offusca il vincitore di puntata, ecco chi

Bisogna essere abbastanza onesti: la seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 non ci ha fornito grossi capolavori in fatto di imitazioni. Eppure, come vuole il regolamento di gara, nel talent show di Rai Uno condotto da Carlo Conti un vincitore è stato tirato fuori anche questa volta. Dopo il voto dei tre giudici, dei concorrenti e i voti del giudice ospite Lino Guanciale, la classifica finale ha portato in testa la talentuosa Barbara Cola; la cantante ha vestito i panni di Tina Turner cantando il brano “Proud Mary”.

Fra le altre esibizioni che hanno arricchito la seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 segnaliamo l’esibizione del cantante Pago nei panni di Gianni Morandi, Giulia Sol che si è trasformata in Whitney Houston ed un irriconoscibile Luca Ward camuffato da Ligabue. Tante performance oscurate da un fuori programma arrivato a fine serata…

Tale e Quale Show 2020: l’omaggio a Loretta Goggi offusca il vincitore

Poco prima di dare i risultati della classifica finale, Carlo Conti si è preso qualche minuti di trasmissione per annunciare un fuori programma: il conduttore ha voluto celebrare il compleanno di Loretta Goggi (martedì prossimo compirà 70 anni) ma al tempo stesso è stato celebrato l’anniversario dei suoi 60 anni di carriera.

Una celebrazione andata in onda in perfetto stile TecheTecheTè con tanto di video speciale con alcune delle migliori performance della celebre attrice romana classe 1950. Fra filmati e ringraziamenti, la vincitrice Barbara Cola si è dovuta esibire sui titoli di coda. Una piccola svista di tempistiche che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ai fan del programma.

Tale e Quale Show 2020: la classifica

Anche in questa seconda puntata, la classifica ha denotato alcuni punti fissi. La povera Carmen Russo – che stavolta si è dedicata a replicare Sabrina Salerno – è finita nuovamente in ultima posizione (con soli 31 punti). Al contrario, Virginio è per la seconda volta risultato nei primi piazzamenti anche davanti a performance piuttosto discutibili come quella di stasera (ha cantato un brano di Diodato): è arrivato terzo per i voti della giuria e quinto con l’aggiunta dei voti extra assegnati dagli stessi concorrenti. Molto bene, invece, Giulia Sol.