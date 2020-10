La fidanzata di Massimiliano Morra dalla sua parte: il gesto social

E’ stata una serata sicuramente molto particolare quella che ha vissuto Massimiliano Morra. Nella diretta del Grande Fratello VIP 5 è stato informato di quello che Adua del Vesco avrebbe detto sul suo conto. Il video nel quale la del Vesco sussurrava determinate cose a Dayane Mello era abbastanza esplicito. Come era anche esplicita la richiesta di Matilde. “A lei lo possiamo dire che dici?” come se il fatto che Massimiliano fosse uno stratega fosse una cosa da dire all’orecchio. Ma a quanto pare dobbiamo fingerci tutti imbecilli e visto che sta bene in primis a Massimiliano Morra, che ha creduto ad Adua anche dopo che Tommaso Zorzi gli ha confermato che persino in albergo la Del Vesco avesse parlato del medesimo argomento, sta bene anche a noi, ci mancherebbe!

In tutta questa vicenda poi, non lo scordiamo, ci sarebbe anche Dalila, la fidanzata di Massimiliano Morra che da casa sta seguendo tutto. E che vede anche gli altri programmi in cui persino gente che non conosce Massimiliano, come ad esempio Guendalina Canessa, tirano fuori la questione dell’omosessualità.

Come ha reagito quindi la fidanzata di Massimiliano Morra a tutto questo?

LA REAZIONE DELLA FIDANZATA DI MORRA DOPO LA DIRETTA DEL GF VIP 5

Nel corso della serata Dalila ha seguito il GF incoraggiando il suo fidanzato. Poi ha voluto fare una storia molto significativa che era sicuramente indirizzata ad Adua. Ci ha ricordato che qualche settimana fa lei aveva avvisato tutti: presto avremmo capito che non era una santarellina ma che si sarebbe realmente rivelata per quella che era ed è. E Dalila sottolinea che con i suoi atteggiamenti, Adua ha fatto capire di che pasta sia fatta.

Poi postando una foto di Massimiliano ha anche scritto: “Amore mio continua così sono tanto fiera di te” schierandosi dalla sua parte e mettendo a tacere, per quello che può, tutte le voci sul conto del suo fidanzato.