Ballando con le Stelle 2020: Tullio Solenghi fa la parodia di Mariotto, video esilarante

Ballando con le Stelle 2020 sta strabordando e, con la scusa del talent show, settimana dopo settimana sta portando in televisione veri momenti da varietà. Se dalla prima puntata il pubblico viene allietato dalle strampalate performance artistiche di Costantino della Gherardesca (divinità blu, granchio e ora uomo super-macho), le battute di Gianni Ippoliti, la band dal vivo, lo studio sempre più ricco di led, gli ospiti musicali (Ricchi e Poveri prima, Marcella Bella poi) e adesso anche le parodie comiche.

Esatto, questa volta si è aggiunta una interessante novità: una divertente parodia su Guillermo Mariotto realizzata dal concorrente Tullio Solenghi. La parodia è stata realizzata in pieno stile Tale e Quale Show: oltre alla parlata, anche aspetto e look sono stati clonati per sembrare identico.

Ballando con le Stelle 2020: Tullio Solenghi e la parodia di Mariotto

Tutto è andato in scena nei primi minuti della trasmissione. La prima coppia ad esibirsi nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 è stata proprio quella composta da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. Dopo la solita clip di presentazione (dedicata alla Anna Marchesini) e alla performance, Milly Carlucci ha chiesto il parere tecnico dei cinque giudici prima della temuta votazione per alzata di paletta. L’imitazione di Mariotto. Tullio Solenghi è sempre geniale#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/SrnYlCsUBX — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 3, 2020

Prima il parere di Carolyn Smith, presidente di giuria, poi in rassegna le valutazioni di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. E Guillermo Mariotto? Per la conduttrice, lo stilista venezuelano si era già espresso in una clip mandata in onda a sorpresa.

La clip altro non era che lo sketch di Tullio Solenghi realizzato giorni fa negli studi di Ballando con le Stelle. La parodia – di cui trovate il video qui in altro – è davvero ben curata: Tullio Solenghi appare agghindato davvero come lo storico giudice del talent di Rai Uno; stessa giacca, stessa camicia, pettinatura e barba “imbianchiti”. Ma a farla da padrona sono state le battute e i giochi di parole inventati per l’occasione per fare il verso a Guillermo Mariotto, il cavallo pazzo della giuria di Ballando con le Stelle 2020.

A fine parodia, lo stilista è rimasto divertito ma anche piacevolmente sorpreso da questo fuori programma.