Temptation Island 2020: doppio falò anticipato, ecco com’è finita fra Serena, Davide, Nadia e Antonio

Temptation Island 2020 (con la conduzione di Alessia Marcuzzi) ha ampiamente superato il giro di boa e si appresta a fare manovra verso le ultime due puntate, programmate per i prossimi 14 e 21 ottobre. Non è difficile comprendere, dunque, per quale ragione il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi si è vista costretta a mandare in onda in questa quarta puntata ben due falò di confronto anticipato.

Il primo dei due falò era già noto: avevamo già visto nella terza puntata che la coppia formata da Serena e Davide era arrivata agli sgoccioli e lui aveva chiesto a gran voce il falò di confronto anticipato per mettere fine ad ogni suo dubbio. A fine serata, e forse in maniera anche un po’ troppo sbrigativa, è andato in onda anche il falò di confronto anticipato della coppia Nadia e Antonio. Cosa è successo alle due coppie? Avranno lasciato Temptation Island 2020 da single oppure da fidanzati?

Temptation Island 2020: il falò anticipato di Serena e Davide

È stato Davide a chiedere alla produzione di portare Serena al falò di confronto anticipato. Lei si lascia attendere ma alla fine si presenta al cospetto del fidanzato e di Alessia Marcuzzi. Davide ha dimostrato molto self control ed ha subito rinfacciato alla sua ragazza le bestialità ascoltate nei filmati e la gelosia che ha poi suscitato questo suo modo di fare: “È stato difficile per me vederti immersa in un contesto che mi infastidiva […] Mi è stato difficile accettare cose che sono banali per altri ma non per me […] Anche la vicinanza specifica con quel ragazzo. Ho visto un video che faceva vedere come tu iniziavi a relazionarti con un altro. […] Tu gli hai detto: ‘Se tu cerchi qualcosa, sbattimi al muro’!”.

Serena, tronfia d’orgoglio di aver conquistato una nuova conoscenza maschile, replica in maniera piccata a Davide: “Io ho molto rispetto di Ettore (il tentatore, ndr.) perché prima di pensare a te ho pensato a lui. Mi piacerebbe frequentarlo fuori […] Il problema di non poter vedere altre persone oltre Davide mi urta. Ti dico la verità: all’inizio non mi sei mancato tantissimo, ma solo tre quattro sere. Io non riesco a essere triste per te, sono solo felice per me […] Ti ho pensato raramente perché io volevo fare il mio percorso […] Un rapporto come il nostro non lo voglio più. Non ho mai messo in discussione il sentimento che provo per te ma voglio essere me stessa. Io quando sono entrata al villaggio mi sembrava il paradiso!”.

"Il punto principale è che io un rapporto così non lo voglio più" Come finirà il viaggio nei sentimenti di Serena e Davide? #TemptationIsland pic.twitter.com/pJqbJI3bOP — Temptation Island (@TemptationITA) October 7, 2020

Nonostante queste dichiarazioni molto forti di Serena, Davide capisce di dover fare mezzo passo indietro nel rapporto di coppia nonostante tutto sommato decida mantenere la sua posizione su quanto detto in precedenza. Serena si sette messa in discussione e scoppia a piangere. Lui, intenerito, le prende la mano e tirandola a sé la abbraccia. Lei ha capito i suoi errori e lui è tronfio d’orgoglio: è riuscito a battere il belloccio della situazione. I due escono insieme ancora come fidanzati.

Temptation Island 2020: il falò anticipato di Nadia e Antonio

ORA su Canale 5 il falò di confronto immediato fra Nadia e Antonio! Come finirà il loro viaggio nei sentimenti? #TemptationIsland 🔥 pic.twitter.com/2EdzHDsJ2G— Temptation Island (@TemptationITA) October 7, 2020

Antonio ha sempre mantenuto un self control invidiabile nel corso di tutte le puntate di Temptation Island 2020, anche davanti a video e dialoghi davvero folli. Il falò di confronto anticipato viene chiesto però da Antonio che giustamente era arrivato al limite massimo di sopportazione. Talmente erano tante le marachelle fatte da Nadia che il fidanzato aveva iniziato a pensare che non si sarebbe presentata al falò. Poi però si presenta.

Il falò di confronto anticipato fra i due dura molto poco. Alessia Marcuzzi fornisce ai due una serie di video in cui Nadia corteggia e si fa corteggiare senza problemi dal tentatore Stefano ma, ad ogni richiesta di chiarimento di Antonio, la giovane prova a minimizzare.

A quel punto interviene anche la Marcuzzi, sottolineando che il continuo minimizzare di Nadia circa le sue battutine, i corteggiamenti e le continue attenzioni rivolte al tentatore non sono una risposta plausibile. Antonio si dimostra ancora una volta molto – forse anche troppo – calmo e cerca di venire in contro alla ragazza senza rivolgerle troppe domande.

Lei non vuole esprimersi oltre, lui ammette di essere ancora troppo introverso. I due escono insieme, come fidanzati, ma Antonio non risulta molto convinto: “Fuori da qui, lei dev’essere consapevole che deve migliorare alcuni dei suoi aspetti”.