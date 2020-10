Maria Teresa Ruta incontenibile: si fa la pipì addosso a letto, Zorzi annusa (VIDEO)

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 succede di tutto e ammettiamolo, Maria Teresa Ruta, che piaccia o meno, regala gioie e dolori per i telespettatori. Questo pomeriggio ne ha fatta un’altra delle sue. Sembrava una chiacchierata tra amici, quella tra Stefania Orlando, Maria Teresa e Tommaso Zorzi che sul letto stavano parlando e scherzando. Ma a un certo punto, la Ruta, dopo aver riso di gusto per diversi minuti, si è alzata con uno strano guizzo dal letto. Ha preso una sorta di spugnetta e si è visto che sul letto c’era qualcosa di strano…Lei non diceva nulla, tra imbarazzo e risate, ma Tommaso si è reso conto di quello che stava succedendo! Ebbene si, a Ruta non ha trattenuto le risate ma neppure la pipì e l’ha fatta sul letto!

MARIA TERESA RUTA SI FA LA PIPI’ ADDOSSO A LETTO E NON E’ UNA FAKE NEWS!

Ed ecco il video che ci fa capire che cosa è successo in camera da letto

IN CHE SENSO MARIA TERESA RUTA HA FATTO LA PIPÌ A LETTO DALLE RISATE STO CREPANDO MANDIAMOLA IN FINALE #GFVIP pic.twitter.com/eicGVTV2IE — A Bæìrút, chæè nøn è in Æurøpá (@Tristan__esdpv) October 15, 2020

Tommaso ha continuato a chiedersi se fosse vero, mentre Maria Teresa correva probabilmente verso il bagno. E Stefania gli faceva notare che si, era davvero successo visto che sul letto c’era una macchia strana! Non solo, Tommaso ha commentato: “Ma davvero, no perchè lo ha già fatto una volta”. La Orlando non ci crede e mentre lei continua a restare a letto, Tommaso si avvicina per odorare….E chiaramente Tommaso che si avvicina al letto per annusare il tutto, diventa subito la foto virale di giornata…

Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda domani sera, si parlerà anche di questo siparietto davvero molto molto simpatico? Vedremo!