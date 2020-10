Pierpaolo Pretelli si apre con Elisabetta: “Se non avessi messo paletti mi sarei innamorato di te”

I ragazzi nella casa del Grande Fratello VIP 5 non sanno se nella puntata di venerdì sera ci sarà una eliminazione o meno. Per cui si preparano al peggio, per questo Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli vivono insieme queste ore, come se lei dovesse uscire nella puntata di venerdì. Dopo i chiarimenti dei giorni scorsi, anche oggi i due si sono nuovamente avvicinati anche se sembra essere abbastanza chiaro che Pierpaolo abbia preso consapevolezza di quello che sta succedendo ed è successo. Ha capito che questa storia in casa, non potrà mai nascere? Sembrerebbe di si anche se vuole chiarire anche un’altra cosa prima che Elisabetta esca: non solo che per lui lei è stata fondamentale ma che rifarebbe tutto come ha fatto in questo mese e mezzo.

Come si è visto anche nel day time del GF VIP di oggi, Elisabetta è stata molto colpita dalle parole che Pierpaolo le ha dedicato in questi giorni e forse erano quelle che si sarebbe voluta sentir dire dopo la puntata, quando ha appreso della nomination…

LA CONFESSIONE DI PIERPAOLO PRETELLI A ELISABETTA GREGORACI

“Se non ci fossero stati i paletti che mi hai posto, mi sarei innamorato di te, ne sono sicuro” ha detto Pierpaolo alla sua Eli sul divano di casa, mentre si faceva un bilancio di quello che è successo in questo mese e mezzo in casa. La Gregoraci non si è fatta molto sconvolgere dalla confessione di Pretelli che ha aggiunto che il non vederci chiaro in tante cose, alla fine lo ha allontanato.

Mentre Pierpaolo parlava la Gregoraci ha continuano ad accarezzarlo e così il giovane ha spiegato: “Per me è difficilissimo ma vado avanti anche se di solito avrei messo la quinta adesso metto la prima. Io non sono così a me piace vivere così. Può anche essere dannoso non lo so.”

“Quello che hai detto è bello, ognuno ha il suo carattere“ha commentato la Gregoraci che ha aggiunto: “Abbiamo parlato più in questi due giorni che nell’altro periodo“. L’ex velino ha poi continuato dicendo che si è reso conto che è inutile che vada avanti da solo, per cui è meglio decelerare. “L’affetto che provo per te è importante, se non posso avere quello che cercavo io, magari può essere qualcos’altro” ha chiosato il Pretelli.