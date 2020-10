Le parole di Mario Balotelli dopo il GF VIP5: scuse di chi non ha capito molto

Le scuse sono arrivate, il che è già una cosa. Che poi non si sia capito molto di quello che è successo nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5 è un altro discorso. Mario Balotelli ci fa sapere dai suoi social che lui ha una confidenza tale con Dayane Mello che si può permettere un certo tipo di battute ( ricordiamo che nella seconda puntata aveva detto di averla conosciuta ma non ricordava quasi neppure cosa c’era stato tra di loro). Il problema reale è che Dayane poteva essere anche sua sorella ma alcune battute, come quella fatta da Balotelli, non si fanno. Dentro la propria casa, ognuno fa tutto quello che vuole ma in televisione, davanti a 3 milioni di spettatori, la lingua si tiene a freno.

E forse oggi, bastava semplicemente chiedere SCUSA. Senza se e senza ma, senza aggiungere altro, senza un corollario inutile, volto a giustificarsi su una cosa per la quale, non c’è nessun genere di giustificazione.

LE PAROLE DI MARIO BALOTELLI SUI SOCIAL PER SCUSARSI DOPO IL GF VIP 5

Ed ecco le parole di Mario Balotelli dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5:

“Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene, anzi! Quindi basta fare le femministe o maschiliste chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi. Ho due mamme, tre sorelle, una figlia, le donne sono la mia vita, basta speculare sull’ignoto! Vi voglio bene buona notte!”.

Balotelli dovrebbe capire che non è questione di femminismo, è questione di educazione, di rispetto, cose che evidentemente lui non ha.