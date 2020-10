Amedeo Goria da Pomeriggio 5 prova a spiegare le parole che tanto hanno ferito Guenda

Amedeo Goria ospite della puntata di Pomeriggio 5 in onda il 27 ottobre 2020, commenta quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 5 nel corso della dodicesima puntata. Il giornalista, attaccato da Maria Teresa Ruta per le parole nella sua intervista, prova a spiegare che cosa è successo. “E’ una storia lunga, io ho sempre cercato di recuperare questo rapporto” ha spiegato Amedeo che ha poi voluto dare una sua interpretazione di una delle interviste rilasciate nell’ultima settimana.

Dopo aver visto un video riassuntivo di quello che è successo in onda al Grande Fratello VIP 5, e dopo aver visto anche dei fuori onda, con le parole di Maria Teresa, il giornalista ha quindi commentato quanto accaduto.

LE PAROLE DI AMEDEO GORIA A POMERIGGIO 5

“Vorrei spiegare bene che cosa significa la parola bipolare che ho usato nella mia intervista” ha detto Amedeo. “Per non elogiare sempre mia figlia, per non farne sempre una Santa, ho provato a tirar fuori le spigolosità e ho detto quindi quali sono i suoi lati estremi. Ho parlato quindi del suo modo di essere, da un lato dolcissima dall’altro ha grande forza, grande tenacia, grande durezza. Noi ci confrontiamo spesso, lei non è bipolare, non ha nessun disturbo. Ha delle spigolature” ha spiegato Amedeo che ha parlato di una cattiva interpretazione di quello che voleva dire. “Lei è dolcissima ma a volte sa arrabbiarsi” questo era quello che Amedeo voleva dire.

Goria ha poi sottolineato, in merito a Maria Teresa, che si sarà sentita attaccata. “Ho sempre demandato a lei tutto è una donna straordinaria, a volte però esagera un po’ ieri ad esempio lo ha fatto” ha spiegato Goria dicendo che il GF VIP 5 è anche uno spettacolo dei sentimenti dove vengono fuori delle cose che magari si erano tenute dentro per molto tempo.

Il giornalista comunque si rende conto che nella casa le cose si amplificano e si sente di giustificare le parole di Maria Teresa Ruta. “E’ vero che vado in pensione, per il resto se grazie a me Maria Teresa e Guenda hanno fatto pace sono contento. Qui è venuta fuori tutta la parte negativa del nostro passato ma ci sono anche tante cose belle e felici nella nostra vita” ha continuato Amedeo commentando le parole di Guenda e Maria Teresa. Il papà della Goria ha ribadito che a volte le sue sono solo battute, come il “quanto ti fermi a casa” e che tutti lo conoscono e sanno che è il suo carattere.